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Китайские фонари зажглись в Хабаровске
В Хабаровске смонтированы 13 светодиодных светильников китайской корпорации «Кенсан». Как отмечает пресс-служба мэрии, осветительные приборы были получены безвозмездно, в качестве тестовой поставки перед разговором о возможной покупке крупной партии продукции.
«Если экспериментальная партия покажет себя хорошо, тогда речь, возможно, будет идти о коммерческом сотрудничестве с китайской компанией», - говорит заместитель мэра города по международным и внешнеэкономическим связям Александр АЛЕКСАНДРОВ. Фонари установили на улице Герасимова. Мощность каждого светильника - 92 Вт. Это меньше, чем у натриевых, которые сегодня в основном освещают улицы города. Но срок их службы, как заявляет производитель, более 100 тысяч часов, что в 3 раза больше ресурса натриевых ламп. Кроме того, контроллер светодиодных панелей позволяет создавать гибкий режим их работы – выстраивать в зависимости от времени суток и естественной освещённости график интенсивности светового потока. Менять режим можно будет при помощи радиоканала.
«Золотой Рог».
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