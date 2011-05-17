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Предстоящее лето в Хабаровском крае будет не жарким
По предварительным прогнозам Дальневосточного межрегионального территориального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящее лето в Хабаровском крае будет не жарким, а в августе ожидаются обильные осадки, что благоприятно скажется на состоянии сельского хозяйства.
- Прогнозируется, что летние температуры будут в пределах нормы. Так, в течение июня воздух прогреется с 15 до 23-25 градусов. Такая температура будет держаться в течение лета, - сообщили «ЗР» в пресс-службе Дальневосточного Гидрометеоцентра. - В то же время возможны периодические повышения температуры воздуха до 30 градусов и выше, но это, опять же, является для Хабаровского края нормой.
Отметим, что уровень осадков в июне и июле также ожидается в пределах нормы. В августе, скорее всего, дожди будут гораздо более интенсивными благодаря циклонам, традиционно приходящим с юга. По мнению экспертов, такие погодные условия станут хорошим залогом высокой продуктивности сельского хозяйства.
Что касается уровня воды в реках Амур и Уссури, то он, по всей вероятности, повышаться не будет. В то же время, как считают сотрудники Дальневосточного гидромета, если на сельское хозяйство влияют только осадки, выпавшие в Хабаровском крае, то на уровень воды - также осадки в Амурской, Читинской областях, Приморье и на севере Китая. Таким образом, повышение уровня воды в реках, а значит, и паводки возможны, если интенсивные дожди пройдут над несколькими сопредельными территориями в одно время. Однако прогнозировать возможность такого сценария на сегодняшний день невозможно.
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