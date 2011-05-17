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Полпред пополнил заповедник саженцами кедра
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ принял участие во Всероссийской акции «Национальный день посадки леса». Он высадил 63 саженца кедра корейского на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае.
Всего в этот день около 400 хабаровчан – представителей различных федеральных ведомств, управления лесами Хабаровского края, общественных организаций - высадили 45 тысяч саженцев кедра на площади 15 га. «Сегодня мы высаживали деревья там, где когда-то был настоящий вековой кедровый лес. К сожалению, гонясь за прибылью, наши леспромхозы забывают порой о лесовосстановлении. Дальний Восток богат лесными ресурсами, но, надо понимать, что доступного леса практически не осталось. Лес можно использовать в промышленных целях, когда до него можно добраться. Но сегодня уже вырублен лес, к которому ведут дороги. Считаю совершенно правильным проведение в РФ национального дня посадки леса. Мы обязаны восстановить утерянный ресурс», - сказал Виктор Ишаев.
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