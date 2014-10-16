Почти все автошколы Хабаровска не имеют права обучать вождению

Только две хабаровские автошколы из 23 уже получили лицензию по которой разрешается обучать вождению по новому формату. Тем, кто еще не успел получить необходимый документ, придется доучивать набранный набор и простаивать до момента получения заключения.

По утвержденному летом стандарту, каждая российская автошкола должна предоставить комиссии программу обучения, подтвердить квалификацию сотрудников, должный уровень автодромных и закрытых площадок.



Вся процедура от проверки до получения документа займет около двух месяцев.



«В России всего около 11 тысяч школ. На сегодня лицензию получили только 302. По Хабаровскому краю получили пока только 5», — рассказал начальник отдела технадзора и контроля за регистрационно-экзаменационной деятельностью УГИБДД УМВД по краю Александр Цыганко.



По словам руководителя Хабаровского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ Анатолия Насырова, нововведение поможет убрать все «липовые» школы.



«Каждому, кто хочет получить категорию, изначально необходимо узнать информацию о школе. зайти на их сайт, почитать. Многие липовые школы заманивают низкой стоимостью. Например, пишут, что получить права будет стоить 8 тысяч рублей. а потом начинают собирать то за одно, то за другое», — говорит Анатолий Насыров.



По новому стандарту обучение на категорию «В» продлится 2,5–3 месяца. в связи с этим повысится цена, ее автошколы могут устанавливать самостоятельно исходя из затрат.



«Теоретических занятий стало больше, 165 часов. часы вождения так же увеличились. Раньше было 50, теперь 56, — говорит Анатолий Насыров. — В связи с этим и плата поднимется. Например в учебно-курсовом комбинате автомобильного транспорта цена курса была 34200, а стало 37100».



По словам специалистов, автошколы, не имеющие документа, разрешающего обучать по новому стандарту, просто не имеют право набирать классы.



«Автошколу нужно выбирать не по принципу того, как близко она находится к дому или работе, и не потому, сколько стоит там обучение. Выбор нужно делать в пользу профессионализма и качества», — уверен Анатолий Насыров.



Как было отмечено на конференции, в противном случае ученик автошколы рискует быть обманутым и в результате так и не получить права.

ZRPRESS.RU, Владивосток.