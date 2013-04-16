Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровск ждет большую воду
Строительство 2-й, 3-й и 4-й секций первой очереди Тунгусского водозабора будет закончено в декабре 2013 года. Выход водозабора на полную мощность в 106 тыс. кубометров воды в сутки запланирован на 2014 год. Вода из подземного водозабора станет доступна жителям пос. Березовка, микрорайонов Овощесовхоз, Большая-Вяземская, Авиагородок, сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска со ссылкой на МУП «Водоканал».
В перспективе подземное Тунгусское месторождение будет обеспечивать водой половину города, а также станет альтернативным источником воды в случае экологической катастрофы на реке Амур.
Пока в эксплуатацию введена первая секция, включающая 12 скважин. Объем подачи - 25 тыс. кубометров в сутки. Первая вода с месторождения в июле 2012 года пошла в Северный микрорайон города. Ее получают около 50 тыс. человек, отмечается в пресс-релизе.
По данным мэрии, в 2013 году планируется освоить более 2,046 млрд рублей. Из них 116 млн рублей выделены городским бюджетом, 2 млн рублей - краевым, остальные средства - федеральные.
Ранее замминистра регионального развития РФ Владимир ТОКАРЕВ сообщил, что на модернизацию системы водоснабжения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре краю на 2012-2014 годы в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно свыше 10 млрд рублей.
Строительные работы на Тунгусском водном месторождении в 10 км западнее Хабаровска начались в 2000 году. С 2006 года проект реализуется в рамках ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья за счет бюджетов всех уровней. Помимо строительства данного водозабора, правительство региона в рамках соглашения с Минрегионразвития РФ планирует провести реконструкцию водозаборов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Хабаровском крае предприятия встретят зиму в тепле
- Фактическая величина ОДН в 2-3 раза выше установленной правительством Хабаровского края
- Хабаровск ждет большую воду
- На севере Хабаровского края уже «тепленькая пошла»
- Дворы Комсомольска краю ближе
- Китайские фонари приглянулись Хабаровску
- Китайские фонари зажглись в Хабаровске
- Хабаровчане не будут платить за свет в подъезде
- Поселок Горный Хабаровского края перешел на газ
- Поселок Горный Хабаровского края перешел на газ
Новости раздела
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы