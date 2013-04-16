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Хабаровск ждет большую воду

16 Апреля 2013, 23:25 | Хабаровск

Строительство 2-й, 3-й и 4-й секций первой очереди Тунгусского водозабора будет закончено в декабре 2013 года. Выход водозабора на полную мощность в 106 тыс. кубометров воды в сутки запланирован на 2014 год. Вода из подземного водозабора станет доступна жителям пос. Березовка, микрорайонов Овощесовхоз, Большая-Вяземская, Авиагородок, сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска со ссылкой на МУП «Водоканал».

В перспективе подземное Тунгусское месторождение будет обеспечивать водой половину города, а также станет альтернативным источником воды в случае экологической катастрофы на реке Амур.

Пока в эксплуатацию введена первая секция, включающая 12 скважин. Объем подачи - 25 тыс. кубометров в сутки. Первая вода с месторождения в июле 2012 года пошла в Северный микрорайон города. Ее получают около 50 тыс. человек, отмечается в пресс-релизе.

По данным мэрии, в 2013 году планируется освоить более 2,046 млрд рублей. Из них 116 млн рублей выделены городским бюджетом, 2 млн рублей - краевым, остальные средства - федеральные.

Ранее замминистра регионального развития РФ Владимир ТОКАРЕВ сообщил, что на модернизацию системы водоснабжения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре краю на 2012-2014 годы в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно свыше 10 млрд рублей.

Строительные работы на Тунгусском водном месторождении в 10 км западнее Хабаровска начались в 2000 году. С 2006 года проект реализуется в рамках ФЦП развития Дальнего Востока и Забайкалья за счет бюджетов всех уровней. Помимо строительства данного водозабора, правительство региона в рамках соглашения с Минрегионразвития РФ планирует провести реконструкцию водозаборов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Тунгусский водозабор 



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