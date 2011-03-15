ЭСКО предлагают энергоаудит и только

76% энергии в нашем холодном регионе, по оценкам экспертов, уходит на отопление. Однако зачастую мы отапливаем улицу. Поэтому федеральный закон об энергосбережении 2009 года тут же привел к появлению большого количества энергосервисных компаний (ЭСКО) как целого пласта бизнеса.

Их задача - обеспечивать повышение энергоэффективности и энергосбережение по заявкам потребителей. Однако на практике, по мнению экспертов, деятельность таких организаций сводится сегодня лишь к энергоаудиту, во всяком случае в Хабаровском крае, где ЭСКО появились совсем недавно.

Теоретически, по контракту энергосервисная компания за счет собственных средств должна проводить ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, например, в отдельно взятом доме установить общедомовые или квартирные приборы учета. Затем, заключив с управляющей компанией (УК) договор, ЭСКО рассчитывается с ресурсоснабжающими организациями по показаниям счетчиков, а жильцы на протяжении нескольких лет продолжают платить по фиксированным тарифам. Получаемая таким образом разница в платежах позволяет сервисной компании покрыть свои расходы и сформировать прибыль. Казалось бы, подобный механизм должен стать весьма эффективным решением в «погоне» за энергосбережением, однако на практике его реализация сегодня сведена к нулю. И тому есть ряд причин.

- Во-первых, к энергосервисным компаниям предъявляются достаточно жесткие требования. Чтобы проводить энергоаудит и дальнейший комплекс мероприятий, повышающих энергоэффективность, ЭСКО должна обучить не менее четырех аудиторов, а также вступить в саморегулируемую организацию, - говорит начальник отдела энергообеспечения и топлива управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций г. Хабаровска Андрей КОЧКИН. - Но таких СРО, объединяющих энергоаудиторов, в Хабаровске еще нет, поэтому тем немногим компаниям, появившимся на местном рынке лишь несколько месяцев назад, приходится вступать в СРО других городов. В итоге сами ЭСКО и рабочие схемы взаимодействия с ними находятся у нас все еще в стадии формирования.

Тем не менее в Хабаровском крае уже действует около десятка энергосервисных компаний. Но они не спешат заниматься жилыми кварталами. Главная проблема, даже для энергоаудита, - износ жилого фонда. По данным Хабаровскстата, 58,5% зданий города имеют износ от 31 до 65%. При этом техническое оснащение домов - в плачевном состоянии. Чтобы реально повысить эффективность использования энергоресурсов в доме 50-60-х годов постройки, мало установить приборы учета - надо заменить всю систему отопления, элеваторный узел, радиаторы и т.п. Все это требует больших финансовых вложений. И для того, чтобы окупить весь этот объем работы за счет разницы платежей, ЭСКО необходимо заключить с управляющей компанией долгосрочный контракт минимум на 5 лет. Однако это сопряжено с большими рисками.

- Допустим, ЭСКО выполнила работу, энергозатраты в доме понизились. Но 5 лет может и не хватить, чтоб окупить затраты. К тому же за это время жильцы могут попросту расторгнуть договор с самой УК. А новая управляющая компания или ТСЖ, возможно, не захочет продлевать контракт с энергосервисной компанией, - говорит Андрей Кочкин.

Именно поэтому энергосервисные компании Хабаровска сегодня готовы выполнять лишь фиксированный объем работ за фиксированные деньги, а именно - энергоаудит и выдачу паспортов энергетического обследования. Для выполнения работ в жилых многоквартирных домах еще предстоит отрабатывать рабочие схемы, выгодные как для жильцов, так и для управляющих и энергосервисных компаний.

- Само население подчас с большой осторожностью и скептицизмом относится к любым нововведениям. Даже на то, чтобы получить у всех жильцов письменное согласие с условиями долгосрочного энергосервисного контракта, у ЭСКО могут уйти месяцы, - отмечает Андрей Кочкин. - Сегодня мы столкнулись с той же ситуацией, которая наблюдалась 6 лет назад при создании ТСЖ. Реально в ТСЖ до сих пор входит лишь 10% жилых домов.