Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Где задерживается почта?
Подписка на газеты и журналы падает. Все меньше писем в почтовом ящике. Юридические лица уже не рискуют отправить документы обычным письмом. А причина одна - Почта России давно не может гарантировать доставку корреспонденции в срок.
В чем причина подобных сбоев и с какими проблемами сегодня сталкивается УФПС Хабаровского края, решил выяснить «ЗР».
Всего в состав краевого филиала ФГУП «Почта России» входит 6 почтамтов: Хабаровский, Комсомольский-на-Амуре, Переяславский, Николаевский-на-Амуре, Амурский, Советско-Гаванский. Услуги почтовой связи предоставляют 307 отделений, из них 192 расположены в сельской местности, охвачены все населенные пункты. Перевозка почты осуществляется всеми видами транспорта: автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным.
По словам ведущего специалиста по связям с общественностью УФПС Хабаровского края Олеси ПРОТАСОВОЙ, одна из основных причин, по которой возникают сложности в доставке почты, связана с географией: территория края большая, и до многих ее участков трудно добраться. Так, из всех 427 сельских населенных пунктов 153 являются труднодоступными, которые и вовсе становятся недоступными в распутицу - размытые взлетно-посадочные полосы и грунтовые дороги. У почты так и не появилось специализированного автотранспорта с высокой проходимостью. К труднодоступным населенным пунктам относятся районы: Николаевский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, им. Полины Осипенко. Почта туда отправляется только авиацией, и при плохих метеоусловиях ежедневные газеты и иная корреспонденция нередко приходит адресату пачками за неделю.
Это понятно. Но почему в больших городах почту зачастую доставляют три раза в неделю? Одна из проблем связана с отсутствием в большинстве многоэтажных домов абонентских шкафов для газет и писем.
- Такие проблемы жильцы домов должны решать самостоятельно, обращаясь в ЖЭУ. Если в доме отсутствует или неисправен почтовый ящик, то согласно инструкции о порядке обработки периодических печатных изданий, утвержденной Министерством связи РФ в 1996 году, почтальон не обязан осуществлять доставку корреспонденции и газет до квартиры. Тогда печатные издания выдаются в почтовом отделении, - отмечает Олеся Протасова. - Почтальон может приносить письма и периодику до квартиры лишь в случаях болезни адресата, его инвалидности или преклонного возраста, когда с ним не живут другие члены семьи, способные самостоятельно получить почту. Такой порядок вручения устанавливается при наличии заявления. Что касается юридических лиц, то если организация располагается в многоэтажном здании, она должна позаботиться об абонетском ящике на первом этаже. Если компания меняет офис, то должна своевременно проинформировать сотрудников отделения о смене адреса.
Настоящей проблемой для почтальонов в «городской» специфике стали железные двери подъездов, не оборудованные домофонами. По мнению Олеси Протасовой, жители дома в таких случаях должны предусматривать изготовление дополнительного ключа для почтальона, который их обслуживает.
Но как же контрольные сроки для всех видов почтовых отправлений, которые утверждены постановлением правительства для Почты России? Во всяком случае, для заказных и писем с объявленной ценностью, а именно они стали основой претензий юридических лиц, современная технология пересылки подразумевает присвоение регистрируемым почтовым отправлениям почтового идентификатора, при этом на каждом этапе пересылки информация почтового идентификатора заносится в единую систему учета и контроля. При желании клиент может отследить прохождение почтового отправления в сети Интернет на сайте Почты России www.russianpost.ru. Попробуем, например, разыскать письмо с извещением о налоге на имущество или отчетом Пенсионного фонда о том, что там накопилось на счете за год?
- С вопросами по розыску почтовых отправлений, несоблюдению сроков их прохождения или доставки, нарушениям сохранности, повреждения, недостачи вложений вам следует обратиться в любое отделение почтовой службы, - посоветовала Олеся Протасова. - А специально для жителей Хабаровска работает горячая линия (4212) 30-46-86.
Новости тематики
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
- В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак
- Для Тихоокеанского флота заложат новый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
- В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей
- Начальника Хабаровского УВД призвали со Ставрополья
Новости раздела
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин