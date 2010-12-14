Где задерживается почта?

Подписка на газеты и журналы падает. Все меньше писем в почтовом ящике. Юридические лица уже не рискуют отправить документы обычным письмом. А причина одна - Почта России давно не может гарантировать доставку корреспонденции в срок.

В чем причина подобных сбоев и с какими проблемами сегодня сталкивается УФПС Хабаровского края, решил выяснить «ЗР».

Всего в состав краевого филиала ФГУП «Почта России» входит 6 почтамтов: Хабаровский, Комсомольский-на-Амуре, Переяславский, Николаевский-на-Амуре, Амурский, Советско-Гаванский. Услуги почтовой связи предоставляют 307 отделений, из них 192 расположены в сельской местности, охвачены все населенные пункты. Перевозка почты осуществляется всеми видами транспорта: автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным.

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью УФПС Хабаровского края Олеси ПРОТАСОВОЙ, одна из основных причин, по которой возникают сложности в доставке почты, связана с географией: территория края большая, и до многих ее участков трудно добраться. Так, из всех 427 сельских населенных пунктов 153 являются труднодоступными, которые и вовсе становятся недоступными в распутицу - размытые взлетно-посадочные полосы и грунтовые дороги. У почты так и не появилось специализированного автотранспорта с высокой проходимостью. К труднодоступным населенным пунктам относятся районы: Николаевский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, им. Полины Осипенко. Почта туда отправляется только авиацией, и при плохих метеоусловиях ежедневные газеты и иная корреспонденция нередко приходит адресату пачками за неделю.

Это понятно. Но почему в больших городах почту зачастую доставляют три раза в неделю? Одна из проблем связана с отсутствием в большинстве многоэтажных домов абонентских шкафов для газет и писем.

- Такие проблемы жильцы домов должны решать самостоятельно, обращаясь в ЖЭУ. Если в доме отсутствует или неисправен почтовый ящик, то согласно инструкции о порядке обработки периодических печатных изданий, утвержденной Министерством связи РФ в 1996 году, почтальон не обязан осуществлять доставку корреспонденции и газет до квартиры. Тогда печатные издания выдаются в почтовом отделении, - отмечает Олеся Протасова. - Почтальон может приносить письма и периодику до квартиры лишь в случаях болезни адресата, его инвалидности или преклонного возраста, когда с ним не живут другие члены семьи, способные самостоятельно получить почту. Такой порядок вручения устанавливается при наличии заявления. Что касается юридических лиц, то если организация располагается в многоэтажном здании, она должна позаботиться об абонетском ящике на первом этаже. Если компания меняет офис, то должна своевременно проинформировать сотрудников отделения о смене адреса.

Настоящей проблемой для почтальонов в «городской» специфике стали железные двери подъездов, не оборудованные домофонами. По мнению Олеси Протасовой, жители дома в таких случаях должны предусматривать изготовление дополнительного ключа для почтальона, который их обслуживает.

Но как же контрольные сроки для всех видов почтовых отправлений, которые утверждены постановлением правительства для Почты России? Во всяком случае, для заказных и писем с объявленной ценностью, а именно они стали основой претензий юридических лиц, современная технология пересылки подразумевает присвоение регистрируемым почтовым отправлениям почтового идентификатора, при этом на каждом этапе пересылки информация почтового идентификатора заносится в единую систему учета и контроля. При желании клиент может отследить прохождение почтового отправления в сети Интернет на сайте Почты России www.russianpost.ru. Попробуем, например, разыскать письмо с извещением о налоге на имущество или отчетом Пенсионного фонда о том, что там накопилось на счете за год?

- С вопросами по розыску почтовых отправлений, несоблюдению сроков их прохождения или доставки, нарушениям сохранности, повреждения, недостачи вложений вам следует обратиться в любое отделение почтовой службы, - посоветовала Олеся Протасова. - А специально для жителей Хабаровска работает горячая линия (4212) 30-46-86.