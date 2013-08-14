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Китайская часть острова Большой Уссурийский уйдет под воду
К 16-17 августа в Хабаровске ожидается пик подъема воды в Амуре, которая может впервые с 1984 года достичь критической отметки в 620 см и затопить низменные участки города.
О серьезности ситуации говорят и приезд в город главы МЧС РФ Владимира ПУЧКОВА, и командировка спасателей из Приморского края. В городе развернуты пункты временного размещения граждан, в которых может оказываться медицинская и психологическая поддержка. В находящихся в опасности прибрежных районах Южного округа Хабаровска, занятых в основном частными домовладениями, выложены дамбы из мешков с песком. Водоканал организовал подвоз воды для жителей поселков Красная Речка и Геофизиков. Всех граждан призвали заблаговременно покинуть дачи на острове Большой Уссурийский. Амурское пароходство перестало возить дачников на левый берег реки, оставив только сообщение с поселком Уссурийским. ДВТУ Росграницы сообщило о закрытии движения между пограничными пунктами пропуска «Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян», «Хабаровск - Фуюань».
ИА «Амур-Медиа» со ссылкой на fuyuan.ru сообщает, что руководство находящейся на другой стороне Амура китайской провинции Хэйлунцзян объявило желтый (повышенный) уровень тревоги в связи с идущим наводнением. Ожидается, что китайская часть острова Большой Уссурийский будет почти полностью погружена под воду. Все ведомства и службы уезда Фуюань приведены в повышенную готовность для предстоящей борьбы с наводнением, в регионе созданы мобильные спасательные отряды.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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