Развитие Ванино-Советскогаванского транспортно-промышленного узла по праву считается сегодня одной из главных точек роста экономики Хабаровского края. Однако пропускные возможности железной дороги, по которой грузы идут в портовые терминалы, долгие годы сдерживали развитие портов. Развязать этот гордиев узел БАМа уже осенью 2012 года позволит новый Кузнецовский тоннель на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Проходку его основной штольни строители завершили в начале июня.

Сияющая в лучах заходящего солнца гора, подножие которой спустя несколько часов станет западным порталом тоннеля, издалека напоминает египетскую пирамиду. Подходя ближе, понимаешь: «археологов» из ОАО «Бамтоннельстрой» заботит вовсе не поиск древних гробниц - итальянский проходческий комплекс Lovat уже готов преодолеть последние сантиметры почти четырехкилометрового тоннеля.

Участок БАМа между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью всегда являлся «тромбом» на направлении к морю. Сложный рельеф пути позволяет пропускать здесь составы весом до 4 тыс. тонн, лишь используя усиленную локомотивную тягу. А на участке Косграмбо - Высокогорная, построенном по упрощенным нормам военного времени и ставшем «родиной» нового Кузнецовского тоннеля, к тому же большое количество кривых радиусом до 200 метров, что снижает скорость движения составов и вызывает значительный износ рельсов и колесных пар. В итоге железнодорожники гордятся уже тем, что смогли довести пропускную способность участка до 12-16 млн тонн в год. Все надежды на новый тоннель – с пуском Кузнецовского этот показатель возрастет до 23 млн, а допустимый вес состава достигнет 6 тыс. тонн. Кстати, новые локомотивы «Витязь» для таких составов уже начали поступать на ДВЖД.

Досье "ЗР"

Модернизация железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань, помимо тоннеля, предусматривающая строительство обходного пути между станциями Оунэ и Высокогорная, стартовала в 2008 г. Ее завершение планируется на 2016 г. Основные заказчики проекта - ОАО «РЖД» и Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Этот проект стал первым на Дальнем Востоке, который получил финансовую поддержку Инвестиционного фонда РФ - 17,5 млрд руб. Общая стоимость реконструкции составит 59,9 млрд руб., из которых 23,6 млрд руб. уйдет на Кузнецовский тоннель.

- Строители уже освоили на объекте около 12 млрд руб., - сообщил заместитель генерального директора ОАО «Строй-Трест» Владимир ИЛЬИН. - При этом объемы финансирования, запланированные на 2012 год, были выделены уже в 2011-м, что позволило пройти тоннель на шесть месяцев раньше срока. Но первый поезд пройдет по тоннелю не ранее ноября 2012 года, что соответствует нормативным срокам сдачи проекта.

- Технология экологически чистая, люди работают в комфортных условиях, нет пыли и влаги, обеспечена хорошая вентиляция, - с гордостью показывал проходческую штольню губернатору Хабаровского края начальник ДВЖД Михаил ЗАИЧЕНКО.

Что и говорить, новые технологии, никогда ранее не применявшиеся на Дальнем Востоке, сказали свое слово.

- Итальянский тоннелепроходческий комплекс Lovat - это огромная, сложная конструкция 100 метров длиной, которую одновременно обслуживают около 30 человек, - объясняет Владимир, проходчик ООО «Тоннельный отряд №12 – Бамтоннельстрой». - Ее ротор дробит горную руду, которая сразу же уходит по конвейеру к восточному порталу. Эта же машина сразу отделывает своды тоннеля железобетонными блоками, предотвращая возможность обрушения стен и тем самым обеспечивая высокий уровень безопасности. В среднем ТПК проходит порядка 12 метров за сутки. Наш рекорд - 18 метров.

Но новое оборудование не может быть использовано при строительстве всех тоннелей на Дальнем Востоке. Взрывные работы, отсутствие которых здесь обрадовало тоннельщиков, будут по-прежнему актуальны при бурении очень твердых горных пород.

По мнению Михаила Заиченко, открытие нового Кузнецовского тоннеля позволит уже в следующем году перевозить до 35 млн тонн, и до 60 млн – к 2016 году. Как считает Вячеслав ШПОРТ, такие прогнозы относительно востребованности и пропускных способностей БАМа связаны с дальнейшим инвестированием.

- Сегодня мы плотно работаем на этом направлении с РЖД, делаем расчеты, т.к. существует несколько подходов к развитию магистрали. Но то, что БАМ имеет колоссальное значение для дальнейшего развития экономики Хабаровского края и всего Дальнего Востока - это факт, - отметил Вячеслав Шпорт. - Сегодня порты в Ванино и Советской Гавани готовы переваливать до 100 млн тонн грузов. Но ряд сложных участков на железной дороге сдерживают приток инвестиций. Окончание нового тоннеля даст мощный толчок к полноценному освоению и развитию особой портовой зоны в Ванино и Советской Гавани.

- Кардинально решить все проблемы может превращение БАМа в двухпутную магистраль, - подчеркнул Михаил Заиченко. - Старый путь на участке Оунэ - Высокогорная нужно оставить, но мы уже начали строительство второго пути на участке Комсомольск - Пивань. А старый Кузнецовский тоннель будет реконструирован.

Кстати, в этот день на юго-западе России открывали новый Большой Новороссийский тоннель, где в торжестве принимал участие премьер Владимир ПУТИН. Видеомост через всю страну связал два события. Без задержек не обошлось, и уставшие участники торжества увидели не менее уставшего премьера на большом экране уже после полуночи, который лично посмотрел, как с грохотом рухнули под давлением итальянского «червя» последние сантиметры горной породы штольни. И дальневосточники услышали поздравления от премьера.

- Имея в виду быстро растущий объем товарооборота России со странами АТР, нужно уже сейчас думать о том, что необходимо предпринять для увеличения пропускной способности и БАМа, и Транссиба в целом, - отметил Владимир Путин. - Помимо заявленных объемов грузоперевозок необходимо также учитывать быстрое развитие Якутии и ряда восточно-сибирских регионов.