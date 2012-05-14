ПП через российско-китайскую границу готовы к функционированию в навигацию 2012 г.

ХАБАРОВСК, 14 мая, ZRPRESS. Речной пункт пропуска в Хабаровске начал свою работу 12 мая. В соответствии с паспортом пункта пропуска пассажирское направление Хабаровск-Фуюань будет работать ежедневно с 8.30 до 20.00, технологический перерыв с 12.30 до 16.00; грузовое направление ежедневно с 8.00 до 20.00, технологический перерыв с 12.00 до 13.00. В настоящее время власти провинции Хэйлунцзя́н согласовывают план оформления судов, работающих на линии Хабаровск — Фуюань – Хабаровск.

По согласованию с представителями КНР начало работы СмПП Покровка – 14 мая.В период навигации пункт пропуска работает с 10.00 до 19.00 часов, перерыв с 14.00 до 15.00. В субботу рабочий день сокращен на час, в воскресенье — выходной.

Напоминаем, что СМ ПП Покровка расположен в Хабаровском краена российско-китайском участке границы, сопредельный пункт пропуска с китайской стороны – Жаохэ. К эксплуатации указанного пункта пропуска Хабаровский филиал приступил с 1 июля 2010 года.

«Золотой Рог».