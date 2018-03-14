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Как просто и быстро узнать информацию о своей недвижимости
Кадастровая палата Росреестра по Хабаровскому краю 22 марта 2018 года по телефону «горячей линии» расскажет как просто и быстро узнать информацию о своей недвижимости
Специалисты ответят на вопросы граждан и юридических лиц о способах получения информации об объектах недвижимости: земельных участках, домах, квартирах, гаражах и т.д., о каких характеристиках своей недвижимости можно узнать, не выходя из дома. На «горячей линии» можно также узнать, как получить уведомление о любых "движениях" со своим объектом недвижимости - переходе права, изменениях характеристик, ограничениях (обременениях) права, наложении (прекращении) ареста на имущество и других переменах с объектом или как подать заявление о невозможности проведения любых действий с недвижимостью без личного участия.
Телефон «горячей линии» - (4212) 42 36 12 с 10-00 до 13-00.
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