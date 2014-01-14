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На Дальнем Востоке создан национальный парк "Шантарские острова"
Соответствующее Постановление №1304 от 30.12.2013г. подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Национальный парк «Шантарские острова» общей площадью 515 500 га учрежден на территории одноименных островов и включает земли лесного фонда - 241 тыс.га и прилегающую акваторию Охотского моря площадью 274 тыс.га.
Ровно 15 лет назад Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал процесс создания федеральной особо охраняемой территории на Шантарском архипелаге в Охотском море. Эколого-экономическое обоснование будущего национального парка готовил Александр Куликов, директор Хабаровского фонда диких животных. Координатор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Юрий Берсенев принимал участие в экспедиции на острова для оценки возможностей создания парка. В рамках морской программы WWF России было предложено вокруг островов взять под охрану и морскую акваторию для сохранения водных биоресурсов и последних гренландских китов, которые приходят на кормежку в этот район. В реках архипелага находятся крупные нерестилища лососевых рыб, а в р. Средней, единственном месте на всем побережье Охотского моря, обитает рыба микижа (вид, внесенный в Красную книгу Российской Федерации), уникальная шантарская популяция которой имеет ограниченную численность и нуждается в особой охране. История нацпарка оказалась сложной. Долгое время правительство не могло определиться с формой новой ООПТ, поэтому на краевом уровне решения принимались трижды. Потом возникли проблемы с рыбопромысловыми участками. И вот, наконец, туманный архипелаг получил природоохранный статус.
«Национальный парк станет одной из жемчужин Тихоокеанского ожерелья России, куда наряду с Командорским и Курильским заповедниками будут заходить океанские круизные лайнеры. Огромные колонии морских птиц, лежбища тюленей и концентрации бурых медведей, более 100 гнезд океанского орлана, водопады от 10 до 100 метров, обрывистые оранжево-красные неприступные скалы и кекуры, гренландские киты – все это будет под защитой, но доступно для экологического туризма, который при этом не нанесет вреда природе уникального архипелага»,- комментирует директор Амурского филиала WWF России к.б.н. Юрий Дарман, заслуженный эколог РФ.
«Значимость национального парка на Шантарских островах сложно переоценить, - говорит Полина Жбанова, координатор программы по особо охраняемым природным территориям WWF России. – Острова с прилегающей к ним акваторией являются одной из ярчайших природных жемчужин Северной Пацифики. Создание национального парка 30 декабря – это потрясающий новогодний подарок для всей команды специалистов, которая работала над его проектом все эти годы».
Растущее беспокойство специалистов вызывали поступавшие из региона сообщения о неконтролируемой охоте и рыбалке на островах. Теперь, с приданием территории официального природоохранного статуса, есть все основания ожидать решения и этой проблемы, - сообщила журналу "Дальневосточный капитал" Елена Старостина, пресс-секретарь WWF России, Амурский филиал.
В марте 2013 года шельф Шантарских островов был признан акваторией высокой экологической и биологической значимости в рамках официального совещания Конвенции о биологическом разнообразии в Москве, что лишний раз свидетельствует об уникальности этого региона в глобальном масштабе.
ФОТО – Юрий Шмаков
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток
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