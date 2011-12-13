Мэрия Хабаровска заглянет в тарелки

Городской конкурс «Новогодний подарок – 2012» состоится в Хабаровске в предновогодние дни. Эти предпраздничные соревнования среди предприятий общественного питания проводятся в краевом центре уже девятый год.



Их цель – способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства работников кафе и ресторанов, поиску современных неординарных направлений в приготовлении новогодних блюд и оформлении праздничных столов. Конкурсы всегда вызывают живой интерес – к примеру, в прошлом году участниками стали 10 кафе и ресторанов. В нынешнем году конкурсная комиссия оценит мастерство участников, побывав на предприятиях 21 и 22 декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии, жюри будет руководствоваться несколькими критериями. Это художественный уровень и оригинальность сервировки новогоднего стола, соответствие ее выбранной тематике – встрече всенародно любимого и долгожданного праздника – Нового года. Каждый участник должен провести презентацию своего предприятия. Обладатели первых, вторых и третьих мест в двух номинациях – «Лучшая сервировка новогоднего стола» и «Лучшее новогоднее блюдо» - будут награждены дипломами, знаками «Хабаровская марка» и подарками.