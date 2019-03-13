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Музей ХНПЗ посетили большие гости
Японские дипломаты познакомились с историей предприятия и сегодняшними успехами заводчан
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе встречали высоких гостей. С экспозицией музея завода ознакомились заместитель генерального Консула Японии в Хабаровске г-н Кадокура Тиосаки и вице-консул Мородоми Манабу.
Музей ХНПЗ по праву можно назвать уникальным, ведь в нем собраны экспонаты, рассказывающие о работе одного из старейших предприятий отечественной нефтегазовой отрасли. Как известно, постановление о создании на Дальнем Востоке страны завода правительство приняло в далеком 1930 году. И уже через пять лет новое предприятие, которое сразу было отнесено в разряд, как сейчас принято называть, стратегических, выдало первую продукцию.
В свою очередь музей боевой и трудовой славы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода открыли к значимому юбилею предприятия – его 40-летию. Известно, что первыми, кто выдвинул предложение о создании музея, стали его первостроители и старейшие работники. Администрация завода, понимая важность инициативы, пошла им навстречу. Японские дипломаты ознакомились с экспозициями музея. В частности, большой интерес у них вызвал типологический комплекс «Барак первостроителей» и панорама «Строительство завода». В этом тематическом блоке рассказывается о том, как разворачивалось масштабное строительство, представлены подлинные вещи строителей, возводивших корпуса будущего предприятия. Не обойдены в музее вниманием и заводские династии. Их на заводе насчитывается более пятидесяти. И практически все они отмечены в экспозициях музея.
Не менее интересна и сегодняшняя жизнь завода, который сейчас представляет собой одно из самых современных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Дело в том, что в 2014 году, уже после вхождения ХНПЗ в Группу компаний ННК, на заводе была проведена глобальная модернизация, которая обошлась Группе в 3 млрд долларов. Учитывая специфику производства, при реализации масштабного проекта особое место было уделено экологическому аспекту производства.
Не секрет, что в Японии традиционно большое внимание уделяется вопросам экологии. К сожалению, экскурсия не позволила рассказать обо всех аспектах работы ННК в этом направлении. К примеру, японским дипломатам наверняка понравилась бы информация о том, что, к примеру, Владивостокская нефтебаза, также входящая в Группу компаний ННК, самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора. В огромных количествах он образуется на берегу Первой речки и его источником являются различные предприятия и жилой сектор, но, в буквальном смысле, разгребать проблему, почему-то, приходится коллективу нефтебазы. Для понимания размеров бедствия - в месяц силами компании собирается и вывозится объем, равный объему железнодорожного вагона! Установленные компанией три линии боновых ограждений предотвращают вынос отходов в Амурский залив. А там и до Японии недалеко. Так что консул должен был остаться доволен визитом на предприятие Группы ННК - российские компании на Дальнем Востоке ведут социально-ответственную политику в вопросах охраны окружающей среды.
Но вернемся к реконструкции завода. В 2014 же году на предприятии введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга. Через год, в сентябре 2015 года, заработало ответвление нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий Океан», связывающие его с ХНПЗ, что позволило заводу получать устойчивое снабжение нефтью. Благодаря всем этим работам завод по праву получил статус современнейшего нефтеперерабатывающего завода страны. Сейчас здесь выпускаются топливные продукты высочайшего качества, некоторыми из которых не могут похвастаться другие НПЗ.
Эта продукция вызвала большой интерес у японской делегации. В частности, уникальный бензин с октановым числом 101. Даже в нашем регионе еще мало кто знает, что этот вид топлива был создан непосредственно специалистами ХНПЗ совместно с концерном BASF. Его характеристики просто уникальны: высокотехнологичное топливо премиального класса увеличивает мощность двигателя и улучшает разгонную динамику автомобиля. Оно также способствует экономии топлива и сокращению вредных выбросов двигателя. И что немаловажно для региона с суровым климатом, 101-й бензин обеспечивает легкий запуск даже суровой зимой.
Заместитель генконсула г-н Кадокура Тиосаки признался, что он сам автомобилист, и информация о начале производства такого топлива его очень заинтересовала.
«Раньше на Дальнем Востоке не было топлива премиального класса. Его привозили, в том числе, из Японии. Теперь появилась достойная альтернатива - у нас есть возможность заправляться своим, российским, высокооктановым премиальным бензином. У нас большинство автомобилей – японские, и топливо должно соответствовать передовым технологиям, которые использованы при их производстве. Благодаря Хабаровскому НПЗ эта проблема решена» - рассказала также японской делегации экскурсовод, начальник отдела подбора и адаптации персонала Татьяна Нестерова.
Кроме того, японским гостям рассказали о работе масштабной сети АЗС ННК. На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе функционирует 286 автозаправочных станций с логотипом в виде яркого солнца. Как известно, этот символ весьма близок японцам. Солнце, в частности, присутствует на государственном флаге Японии. Японская делегация, в связи с этим, отметила символичность логотипа бренда ННК. Так, солнце в японской культуре олицетворяет процветание, богатство и успех. Но с другой стороны, что также немаловажно, образ солнца для японцев - нежный цветок-символ красоты и хрупкости живой природы, бережное отношение к которой является одним из важных принципов работы предприятий Группы компаний ННК.
Что удивительно, ровно 40 лет назад, то есть практически в самом начале работы музея, здесь также побывала японская делегация, о чем свидетельствует запись в книге отзывов его посетителей. Кадокура Тиосаки и Мородоми Манабу также оставили в книге самые теплые пожелания, в которых они поблагодарили работников музея за познавательную экскурсию.
«Надеемся, что перерывы между встречами с японскими гостями будут более короткими – мы с удовольствием расскажем и покажем нашу экспозицию соседям» - пожелала в завершение экскурсии Татьяна Нестерова.
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