Хабаровский ФСС выявил более 130 нарушений у страхователей

В Хабаровском крае за 8 месяцев текущего года 5 филиалами регионального ФСС выявлено 138 случаев различных нарушений со стороны страхователей.

Так, в частности, на начало сентября мировыми судьями рассмотрено более 60 протоколов об административных правонарушениях.

При этом размер штрафных санкций составил от 300 рублей до 1000 рублей, передает пресс-служба ФСС.