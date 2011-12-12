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Хабаровский ФСС выявил более 130 нарушений у страхователей
12 Декабря 2011, 03:25 | Хабаровск
В Хабаровском крае за 8 месяцев текущего года 5 филиалами регионального ФСС выявлено 138 случаев различных нарушений со стороны страхователей.
Так, в частности, на начало сентября мировыми судьями рассмотрено более 60 протоколов об административных правонарушениях.
При этом размер штрафных санкций составил от 300 рублей до 1000 рублей, передает пресс-служба ФСС.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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