В Хабаровском крае предприятия встретят зиму в тепле

Наступившие холода дали старт очередному отопительному сезону. К настоящему времени филиал «Хабаровская теплосетевая компания (ХТСК)» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания (ДГК)» заключил 5961 договор теплоснабжения с абонентами Хабаровского края.

В тепле будут работать сотрудники 235 предприятий, задействованных в сфере машиностроения, металлообработки, нефтехимической промышленности, деревообработки и лесном комплексе.

- Учитывая развитие в крае промышленного производства, увеличение благоустроенности жилищного фонда, спрос на тепловую энергию со стороны юридических лиц будет продолжать расти. В 2013 году к централизованному теплоснабжению подключено 24 новых потребителя, в том числе крупный спортивный комплекс «Ерофей», кинотеатр «Хабаровск» и другие объекты социально-культурной сферы, - рассказала заместитель директора по сбыту филиала «ХТСК» ОАО «ДГК» Елена ГАВРИЛЮК.

Вырос не только спрос на тепло, но и тариф на тепловую энергию - он по отношению к прошлому году увеличился в регионе на 9,28% (без учета НДС). Впрочем, некоторые потребители до сих пор не расплатились с энергетиками за услуги, оказанные в прошлом отопительном сезоне. Так, общая задолженность за отопление и горячую воду перед ХТСК на 1 октября текущего года составила 2,5 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей накопило население. Благодаря регулярным досудебным мероприятиям и взысканию долгов через суд, с начала года задолженность за тепловую энергию снизилась на 15%.

- Специалисты ХТСК стараются уладить проблему неплатежей потребителей в ходе переговоров. Когда эти меры оказываются неэффективными, и потребитель не платит более двух месяцев, в отношении должника инициируется претензионно-исковая работа. За 9 месяцев текущего года подано около 34 тысяч претензий к физическим и юридическим лицам на сумму более 2 миллиардов рублей, - пояснила Елена Гаврилюк.

Имеется у энергетиков и список злостных неплательщиков-предприятий региона. Лидерами среди нарушителей платежных обязательств стали ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (задолженность по состоянию на 1 октября составила 105,4 млн рублей), ФКП «АПЗ «Вымпел» (недоплатили за тепло 33,2 млн рублей). В ряду крупных должников также оказалось МУП города Хабаровска «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах» (с декабря 2012 года не оплатили 27 млн рублей) и обанкротившееся в прошлом году ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования» (предприятие задолжало 7,2 млн рублей).

«Хронические» должники если и расплачиваются по счетам за тепло, то в судебном порядке, который предусматривает взыскание штрафов. Между тем закон разрешает применить к неисправимым должникам крайние меры - поставщик услуг может ограничить или приостановить подачу тепловой энергии неплательщикам. Однако упомянутые выше предприятия относятся к стратегически важным объектам, а следственно, подача теплоэнергии им не прекратится.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.