Поездом к морю и обратно

Впервые из Хабаровска до Хасана можно отправиться прямым поездом. С 3 августа по 3 сентября начинает курсировать пассажирский поезд №503/504 Хабаровск – Хасан, сообщили «ЗР» в Дальневосточном филиале ОАО «Федеральная пассажирская компания».

Новый пассажирский поезд будет курсировать раз в четыре дня: отправлением со станции Хабаровск-1 в 9-16 (мск.), со станции Хасан – в 13-05 (мск.). В поезде будут действовать спецтарифы – билеты в вагоны СВ можно приобрести с 50% скидкой.