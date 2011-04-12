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Хабаровский край к паводкам готов

12 Апреля 2011, 13:04 | Хабаровск

По последним данным ГУ МЧС, Хабаровский край полностью готов к весенним паводкам, прогнозируемым на конец апреля - первую декаду мая. Как ожидается, повышение уровня рек пройдет в пределах нормы.

Сегодня на всех реках края наблюдается ледостав. Традиционно опасными участками, где наиболее вероятно образование ледовых заторов и подтапливание территорий, являются бассейны рек Хор (в районе п. Среднехорский, с. Гвасюги) и Тумнин (п. Тумнин). По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запасы снего здесь в 2-3 раза выше нормы.

Для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и быстрого реагирования на изменения паводковой обстановки правительством Хабаровского созданы специальные оперативные группы, которые при необходимости смогут в короткие сроки провести аварийно-спасательные работы в любом районе края.

Для доставки спасателей-взрывников из МЧС и всего необходимого оборудования заключен договор с авиакомпанией «Восток». На случай возможных чрезвычайных ситуаций создан краевой финансовый резерв в 105 млн руб. На базе имеется 37 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе для поиска и спасания на воде. В опасных районах созданы резервы строительной техники, материалов и финансовых средств.

Напомним, что для защиты населения от паводков и наводнений за 2004-2008 годы в крае было построено 5 гидротехнических сооружений (ГТС) общей стоимостью более 1,1 млрд рублей. Протяженность защитных дамб составила 30 км, а площадь защищенной территории - 797 гектаров. В этом году Хабаровский край включен в федеральную адресную программу по софинансированию строительства защитных дамб в п. им. Полины Осипенко и реконструкции дамбы для защиты с. Бичевая от затопления реки Хор. Выделено 124 млн руб. Сегодня продолжается капремонт ГТС в Амурске.

Автор: Глеб Аленишко
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