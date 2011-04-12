Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровский край к паводкам готов
По последним данным ГУ МЧС, Хабаровский край полностью готов к весенним паводкам, прогнозируемым на конец апреля - первую декаду мая. Как ожидается, повышение уровня рек пройдет в пределах нормы.
Сегодня на всех реках края наблюдается ледостав. Традиционно опасными участками, где наиболее вероятно образование ледовых заторов и подтапливание территорий, являются бассейны рек Хор (в районе п. Среднехорский, с. Гвасюги) и Тумнин (п. Тумнин). По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запасы снего здесь в 2-3 раза выше нормы.
Для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод и быстрого реагирования на изменения паводковой обстановки правительством Хабаровского созданы специальные оперативные группы, которые при необходимости смогут в короткие сроки провести аварийно-спасательные работы в любом районе края.
Для доставки спасателей-взрывников из МЧС и всего необходимого оборудования заключен договор с авиакомпанией «Восток». На случай возможных чрезвычайных ситуаций создан краевой финансовый резерв в 105 млн руб. На базе имеется 37 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе для поиска и спасания на воде. В опасных районах созданы резервы строительной техники, материалов и финансовых средств.
Напомним, что для защиты населения от паводков и наводнений за 2004-2008 годы в крае было построено 5 гидротехнических сооружений (ГТС) общей стоимостью более 1,1 млрд рублей. Протяженность защитных дамб составила 30 км, а площадь защищенной территории - 797 гектаров. В этом году Хабаровский край включен в федеральную адресную программу по софинансированию строительства защитных дамб в п. им. Полины Осипенко и реконструкции дамбы для защиты с. Бичевая от затопления реки Хор. Выделено 124 млн руб. Сегодня продолжается капремонт ГТС в Амурске.
Новости тематики
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- Хабаровский край получил "Золотой знак" на международном фестивале "Зодчество"
- В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак
- Для Тихоокеанского флота заложат новый корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
- В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей
Новости раздела
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Приморцы не увидят дешевой горбуши