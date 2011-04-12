В Хабаровском крае - самый низкий уровень оттока населения по ДФО

4 апреля в Хабаровске были озвучены промежуточные итоги Всероссийской переписи населения. По данным Росстата, за последние 8 лет постоянное население Хабаровского края сократилось на 2,9%, а Дальнего Востока в целом - на 6%.

На территории края проживает 21,4% всех дальневосточников, а именно, 1,34 млн человек, из которых 577 тысяч - в Хабаровске. Отметим, что уровень смертности в регионе по-прежнему значительно выше рождаемости. Естественная убыль населения по краю с 2002 по 2010 гг. составила более 37,6 тыс. человек; из них 15,2 тыс. - в Хабаровске и 9,4 тыс. - в Комсомольске-на-Амуре. По словам руководителя территориального органа Росстата по Хабаровскому краю Сергея ПОЗОЛОТИНА, это связано с процессом старения региона. Так, если по итогам переписи 2002 года средний возраст жителей края составлял 37,5 лет, то сегодня - 40,1 лет.

Темпы миграционной убыли, по сравнению с данными переписи 2002 года, существенно сократились - за 8 лет из Хабаровского края уехало порядка 1,5 тыс. человек. По словам Сергея Позолотина, на сегодняшний день это самый низкий уровень оттока населения по ДФО. Отметим также, что более 20% жителей северных районов края переехали в южные районы - преимущественно, в Хабаровск, в результате чего миграционный прирост в краевой столице превысил 14,5 тыс. человек.

- Однако при проведении переписи мы также обращали внимание на так называемые неучтенные миграции и особый контингент граждан. Речь идет, во-первых, о тех, кто прописан в одном из городов края, а фактически проживает в другом регионе или вовсе за рубежом. Во-вторых, это солдаты, прибывшие из других регионов для прохождения срочной службы в воинских гарнизонах края. Таким образом, если принять во внимание этих граждан, не попадающих под определение постоянных жителей, то население края за 8 лет сократилось на 92,3 тыс. человек, - отметил Сергей Позолотин. - Но темпы сокращения населения значительно снизились, по сравнению с 2002 годом, когда число жителей сократилось на 161,1 тысяч.

В прошлом году в России стартовала также первая бизнес-перепись для малых предпринимательских организаций. По словам Сергея Позолотина, предпринимателям края было отправлено более 60 тыс. конвертов с анкетами переписи, однако лишь на 20% запросов было получено согласие. Следовательно, увидеть объективную картину малого бизнеса в крае, скорее всего, пока не удастся.