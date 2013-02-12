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Стоимость жилья в столице ДФО провоцирует отток населения

12 Февраля 2013, 18:58 | Хабаровск

В минувшем году Хабаровск вышел на 3 место в стране по дороговизне квадратного метра, уступив по этому показателю только Москве и Санкт-Петербургу. О том, что происходит на рынке жилой недвижимости в Хабаровске, «ЗР» рассказала президент Некоммерческого Партнерства «Риэлторы Дальнего Востока» Лариса КАРАЧУНСКАЯ.

- Лариса Константиновна, чем, по-вашему, обусловлены высокие цены на жилье в Хабаровске?

- Сегодня рынок Хабаровска характеризуется большой покупательской способностью. Немалую долю в рост покупательских возможностей вносит присутствие в городе целого ряда административных и корпоративных представительств, управляющих дальневосточными подразделениями властных структур и активов крупного бизнеса. Военным в Хабаровском крае выдают жилищные сертификаты, по которым более 90% стараются приобрести квартиру в городе с самым дорогим жильем, чтобы ее можно было впоследствии выгодно продать. Как только кто-то в северных районах края зарабатывает достаточное количество денег, он, как правило, тут же стремится на них приобрести жилье в Хабаровске. Такая покупка делается с расчетом на переезд в будущем, на переселение детей или имеет форму инвестиционных вложений. Тем же поведением отличаются и жители Сахалина, Магадана, Камчатки, откуда идет постоянный поток покупателей.

Все эти факторы, а также интенсивное развитие ипотеки, программ поддержки молодых семей и покупки жилья по социальным программам, рост материнского капитала, ведут на фоне недостатка предложения к разогреву рынка жилья в Хабаровске.

- Когда можно ожидать смены тренда?

- На мой взгляд, цены уже приближаются к потолку. В последние месяцы стоимость абсолютного большинства продаваемых квартир не превышает 4 млн рублей. В этот ценовой сегмент в Хабаровске попадает жилье экономкласса. И жилищные кредиты в Сбербанке, например, берет чаще всего среднестатистическая семья с общим ежемесячным доходом до 70  тыс. рублей, позволяющим сформировать первоначальный взнос и выплачивать около 25 тыс. рублей в виде регулярных платежей по ипотеке. На таких условиях как раз и можно приобрести квартиру стоимостью до 4 млн рублей. Выходит, на этом уровне находятся пределы финансовых возможностей основного числа покупателей. И дальнейшее увеличение цен в данном сегменте приведет только к  замедлению темпов продаж, переходу потребительских предпочтений к менее качественному жилью, не превышающему тем не менее размер оплаты в 4 млн рублей, но уже не позволит значительно поднимать цену предложения.      

Остановить рост цен на жилье необходимо. Он, кстати, тесно связан с оттоком населения. Цены, за которые сегодня продаются квартиры в Хабаровске, позволяют безо всякой доплаты приобрести жилье в Петербурге. А если после продажи квартиры в Хабаровске человек переезжает в Краснодарский край, куда также образовался в последнее время настоящий поток переселенцев, то там он на вырученные деньги приобретает жилье и себе, и детям.

Я надеюсь, что власти всех уровней уже в этом году предпримут самые решительные меры по остановке роста цен на жилье в Хабаровске. Говорят, что на новостройки в Хабаровске будут запускать строительные компании из Кореи и Китая. Они готовы строить жилье эконом-класса со стоимостью квадратного метра до 40 тыс. рублей. Вот сегодня возводится  дом в Южном округе, где цена квадратного метра - 75 тыс. рублей. А корейская компания строит элитное жилье в центральной части города, на улице Ленинградской, где стоимость квадрата - также 75 тыс. рублей. Так что возможности по сдерживанию цен у иностранных застройщиков, судя по всему, есть.

- Каково состояние рынков соседних с Хабаровском городов – Комсомольска и Биробиджана? 

- Рынок Комсомольска-на-Амуре очень живой. Цены на жилье там значительно меньше, а  средние заработки примерно равны. Хотя статистика говорит, что в Хабаровске средняя зарплата выше, но, если вычесть из общего числа топ-менеджмент крупных компаний и властных структур, то, по моим оценкам, усредненные доходы работников почти сравняются. При этом цены на жилье в Комсомольске значительно ниже – за 1,8 млн рублей здесь можно купить хорошую двухкомнатную квартиру в центре. Благодаря таким условиям объем оборота жилой недвижимости в городе находится на высоком уровне. При этом там почти нет новостроек, и весь объем приходится на вторичный рынок.

В Биробиджане сделок купли-продажи проходит меньше, чем в Комсомольске, хотя цены схожи. На весь город там всего 5 риэлторских компаний. Для сравнения могу сказать, что в Хабаровске работают около 200 предприятий, занятых в сфере торговли недвижимостью. У меня сложилось впечатление, что значительную часть рынка Биробиджана до сих пор контролируют неофициальные посредники, которые что-то перепродают через газетные объявления. По сути, развитого открытого рынка там еще нет, он только начинает формироваться.

- Отношение населения к риэлторам не всегда положительное. С чем это связано?

- Не всеми еще приняты на вооружение цивилизованные принципы работы. Я думаю, не более 50 из 200 агентств в Хабаровске сегодня являются полностью честными и чистыми перед клиентами. В нашем Некоммерческом Партнерстве, например, есть определенные стандарты и правила, утвержденные Минюстом РФ. Другие придерживаются подобных подходов в силу профессиональной этики и стратегии выстраивания бизнеса на долгосрочную перспективу. В остальном же секторе процветает желание сиюминутной наживы. Там создаются однодневки, конторы из двух–трех человек, сидящих на одном стуле в маленьком подвальном помещении. Там распространены скрытые комиссии при проведении сделки. Наличные деньги, составляющие большую часть денежного оборота торговли жильем, привлекают в риэлторский бизнес людей с нечестными намерениями, после общения с которыми у населения и формируется негативный образ риэлтора в целом.

Отрасль, в которой оборачиваются значительные денежные средства, сегодня почти никак не контролируется. Раньше, когда была система лицензирования, мы сдавали экзамены в администрации города. Готовились, не спали ночами, потому что далеко не все проходили через это сито. Зато все после него были грамотными. Гражданский кодекс, законы и изменения законодательства, касающиеся сделок с недвижимостью, мы знали почти наизусть. Сейчас Российская гильдия риэлторов, членом которой является наше партнерство, поднимает вопрос об обязательной сертификации, на федеральном уровне существует проект закона, регулирующего нашу деятельность. Надеюсь, скоро ситуация начнет меняться.

- В обороте недвижимости занято много людей. В Хабаровске эта сфера деятельности, по числу работающих, опережает производственный сектор. Где готовятся специалисты?

- В местных вузах нет такой специальности, как «риэлтор». Кое-где существует «оценка бизнеса и недвижимость», но то, что дают там студентам, никак не вяжется с риэлторской деятельностью. Систему подготовки мы создаем сами. У нас больше года действует собственный учебный центр. Все программы разработаны и утвеждены в Минюсте РФ.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Александр Зубов
Теги: жилье  цены  отток населения 






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Комментарии

  • Псевдоним09:06, 13.02.2013#

    Скрытая реклама своего некоммерческого партнерства. Все кругом дерьмо, а они все в белом, правда цены у них чуток повыше, но это же мелочи на фоне их кристальной чистоты.

  • Псевдоним09:31, 13.02.2013#

    какая неправда. 1) Во Владивостоке цены не ниже Хабаровска. 2) Только Москва и Питер дороже Хабаровска? А Сочи?

  • Псевдоним09:38, 13.02.2013#

    Инфа с rbc. ruу них анализ идёт через свою "риэлторскую" сеть - т. е. какой ценник накидали в объявах- то и будет статистико показывать. Не более, но не менее. А кто их за это осудит?

  • Псевдоним09:41, 13.02.2013#

    нада валить и россии пока наши ченовники и провительство нас не сожрала. такими ценами. россия даже не может нефть дабывать. то им лень то уних деняг нет. карочи россия гамно. . . . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним09:42, 13.02.2013#

    вали скорее, только кому ты нужен со своей грамотой и мыслями

  • Замполит09:43, 13.02.2013#

    Расчеты ведутся на основе целого ряда специфических показателей. Поэтому Хабаровск иногда обгоняет Владивосток и наоборот. Что касается Сочи, то недавно будучи в Хабаровске проездом , слышал кучу историй о том, как многие хабаровчане теперь предпочитают бежать с Дальнего Всотока не в Москву, а именно в Сочи. В частности , одна знакомая продала 2 трешки в Хабаровске и купила 2-этажный дом в Сочи + двушку там же + автомобиль + положила кое-что на книжку. Другой знакомый продал в Хабаре трешку и купил в Сочах двушку + однушку + автомобиль + отложил кое-что на книжку. Кто его знает, может быть хорошо там, где нас нет. . .

  • Псевдоним09:47, 13.02.2013#

    что еще специфические показатели? всегда берется средняя стоимость кв метра квартир по городу

  • местный10:11, 13.02.2013#

    Какая глупость!!!Заказуха чистой воды призванная обьелить строительную отрасль и администрацию владивостока. Анализируя новострой и цены на жилье в Хаб-ке мы пришли к ВЫВОДУ;1. 80% СОВРЕМННОГО новостроя строилось и строится там в центральном районе, что естетственно. Цены на новострой разные в зависимости от планировок, но самое главное СРОКИ строительства жестко контролируются ихними властями. Цены на вторичное жилье в центре на 20-30% ниже Влал-ка. 2. Цены на новострой в Индустрильном районе в домах вдоль р. Амур доступны+различние схемы помощи при покупке от Ишаева. Если во Владивостке в центре строится 1-2 дома, то в Хаабаровске 15-20, вот вам и цены.

  • Псевдонимка10:32, 13.02.2013#

    Просто сравнивать нечего во Владивостоке, в Хабаровске видимо и молодым семьям что-то отламывается, а у нас только "элитные" курятники на местах детских площадок и парковок (Арсенал в расчет не берем- это не людям)

  • Псевдоним11:58, 13.02.2013#

    Да, все так и есть. Ценник там ниже (в том числе и аренда), плюс есть различные доступные программы. И строят очень много по сравнению с Владивостоком. У нас одна только снеговая падь, а у них там подобных "снеговых падей" намного больше.

  • Планктон10:27, 13.02.2013#

    А поконкретнее можно когда твои знакомые переехали в Сочи. Ты щас на цены посмотри в Сочи. После вливания стольких бабок туда и предстоящей алимпиады хрен ты там что купишь за недорого.

  • ПС16:59, 14.02.2013#

    Хабаровск, по сравнению с Владивостоком, провинциальный город, типа Уссурийска. Покупать там квартиру - деньги на ветер. Стоимость 1 кв. метра в Владивостоке в среднем 100т. руб. кв. метр. Зайдите на сайт в Хабаровске и сравните. И вообще, нашли с чем сравнивать Владивосток.

  • Руслэнд16:01, 02.02.2015#

    Много говоришь!

  • приморский23:37, 18.02.2013#

    Типа едут с сахалина, камчатки, магадана. Только население почему то не растёт. Опять враньё от партии жуликов и воров?

  • Димас23:37, 18.02.2013#

    КЭП взялся за заголовки новостей

  • Псевдоним02:40, 19.02.2013#

    Статья - блеф!!! Хабаровск на 1 месте по сокращению населения в РФ!!! Все валят давно! Сказки клиентам - лохам рассказывйте!!!

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