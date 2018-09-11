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Дрифт под маркой ННК
Победителем РДС-Восток в третий раз стал пилот из Владивостока Максим Седых
Победитель соревнований по дрифту РДС-Восток в личном зачете стал известен только после окончания пятого этапа серии, прошедшего в Хабаровске. Третий титул чемпиона РДС-Восток завоевал приморский дрифтер Максим СЕДЫХ.
На старт финальных соревнований вышли лучшие дрифтеры со всего Дальнего Востока - профессиональные, лицензированные спортсмены Российской дрифт-серии (РДС) выступали на максимуме возможностей с максимальным риском, в том числе и потому, что все баллы, которые гонщики заработали на финальном этапе, умножались на два. К тому же, идеальная для дрифта погода и прекрасная поддержка зрителей зарядили пилотов настолько, что результаты оказались максимально неожиданными.
В одиночных квалификационных заездах лучшим стал Павел КИСЕЛЕВ из Владивостока, набравший 99,5 баллов. Для Павла это первый сезон в РДС-Восток.
Сюрпризом стало фиаско в квалификации одного их сильнейших пилотов серии, хабаровчанина Егора ШУМИЛКИНА (команда Fit Service). Два других спортсмена из Хабаровска - Максим ЯКУБИЦКИЙ и Евгений СОЛОНЕНКО (ННК DRIFT TEAM) успешно квалифицировались, но выбыли из борьбы в первом круге - на стадии топ-16.
Украшением парных заездов в топ-16 стали сражения двух сильнейших приморских пилотов Алексея ЛИНЬКОВА (команда ATVL) и Олега ДЕНИСЕВИЧА. Оба спорт-смена показывают скоростной, близкий и дымный дрифт, так что судьям пришлось нелегко, и они были вынуждены назначить перезаезд, в ходе которого победу одержал Денисевич.
Нервным выдался финальный этап для одной из самых известных гонщиц России Екатерины СЕДЫХ, родившейся в Хабаровске, но выступающей за Владивосток. Проблемы у примы начались еще в тренировочной сессии. Екатерина говорит, что никак не могла совладать с техникой и с собой, поэтому итоговое третье место считает не иначе как чудом.
Партнера Екатерины Седых по команде «Великолепная четверка» Максима Седых выбила из борьбы техническая неисправность, из-за чего пилот выбыл из соревнований на стадии топ-8, что однако не помешало ему одержать общую победу в сезоне. Второе место на финальном этапе осталось за Алексеем КОЗЛОВЫМ. Для пилота из Петропавловска-Камчатского это только второй сезон в РДС-Восток.
Один из самых опытных дрифтеров России Константин АВШАРОВ в Хабаровске одержал историческую для себя победу: все девять лет Константин участвовал в РДС-Восток, из 53-х этапов пропустил всего несколько соревнований, но ни разу не поднимался на первое место.
«Сегодня история просто сложилась. Кто долго идет, идет, идет, и у него куча всяких проблем, потом когда это приходит, это достаточно легко. Пока не могу ничего сказать, все перемешалось, как будто бы ничего не произошло. Пройдет пара-тройка дней, и я пойму, к чему мы шли все эти годы. Впервые за много лет мне сегодня было некомфортно в квалификации, меня аж трясло. Когда я утром поехал на соревнования, мне в голову засела мысль, что я могу взять бронзу в сезоне, сегодня могу взять. И тут же меня накрыло, что я могу этого не сделать - два раза я шел к бронзе, и на финальном этапе становился четвертым, поэтому квалификацию я просто провалил. Успокоиться смог только после топ-16. Сегодня все сложилось. В финале я вцепился в победу и сказал, что не отдам ее! Когда-то должно было повезти», - сказал счастливый победитель этапа сразу же после финиша гонки.
Итак, по результатам сезона чемпионом серии в 2018 году стал Максим Седых, на втором месте - Екатерина Седых, с отрывом всего в 0,5 балла от второго места бронзовым призером стал Константин Авшаров. В командном зачете лучшей в сезоне оказалась команда «Великолепная четверка» (Максим и Екатерина Седых), четвертое место заняла команда ННК DRIFT TEAM (Евгений Солоненко и Валерия МАКОВОЗОВА), которую горячо поддерживали зрители на всех этапах.
«Мы очень признательны генеральному партнеру нашей команды – компании ННК за уникальную возможность принять участие в соревновании РДС-Восток во всех городах Дальнего Востока и почувствовать себя частью большой и сильной команды. Большие победы у нас еще впереди», – говорит пилот ННК DRIFT TEAM Евгений Солоненко, на счету которого 15-е место в личном зачете по итогам серии.
На фото: Валерия Маковозова из ННК DRIFT TEAM (фото справа) доказала, что слабый пол в дрифте - не на вторых ролях.
Фото РДС-Восток
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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