ПОЭЗ «Советская Гавань» – есть концепция

Проект концепции морской портовой особой экономической зоны «Советская Гавань» одобрен правительством Хабаровского края.

Документ получил одобрение и в ходе заседания Наблюдательного совета ПОЭЗ, в котором приняли участие представители Минэкономразвития России и ОАО «ОЭЗ».

Было отмечено, что работа выполнена на профессиональном уровне. Функциональное зонирование территории ПОЭЗ отвечает международным стандартам.

Разработка концепции осуществлялась с октября 2010 года АО «Исследовательский Институт Номура, Лтд.» (Япония) и ООО «Финансовый и организационный консалтинг». Документ предусматривает строительство терминалов по перевалке экспортных грузов, создание судоремонтных и перерабатывающих предприятий, организацию производства рыбной продукции. На территории особой зоны планируется создание портово-логистического, биоресурсного, лесоперерабатывающего и судоремонтного кластеров. На прилегающей к ПОЭЗ территории будут организованы зоны туристического отдыха с современным гостиничным обслуживанием и медицинскими услугами.

Основным фактором обеспечения деятельности резидентов ПОЭЗ, отраженным в концепции, является строительство инфраструктурных объектов, необходимых для функционирования данного комплекса: объектов портовой, таможенной, транспортной, энергетической, коммунальной и инженерной инфраструктуры за счет государственных инвестиций.