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В селе Победа Хабаровского края увидели вертолет
Первый за последние 11 лет вертолетный рейс отправился по маршруту Хабаровск - Новокуровка - Победа в нынешнем апреле.
Как сообщает пресс-центр правительства края, решение о возобновлении авиасообщения между краевым центром и отдаленными селами было принято региональным правительством в прошлом году. Полеты в эти населенные пункты не осуществлялись с 2000 года. Рейсы выполняются два раза в неделю на вертолете МИ-8, при этом добраться по воздуху до Новокуровки и Победы можно будет только в апреле и ноябре – в межнавигационный период. Именно в это время села остаются отрезанными от внешнего мира. Половину стоимости поездки оплачивает краевой бюджет, для чего в 2012 году предусмотрено 1,5 млн рублей.
«Людям полет в одну сторону обходится в полторы тысячи рублей. Это не так дорого, поэтому и рейс очень востребован среди населения. Благодаря организации воздушного сообщения, удается поддерживать связь с большой землей во время весенней и осенней распутицы, доставлять пенсии, почту», - отмечает заместитель начальника отдела пассажирских и грузовых перевозок министерства промышленности и транспорта края Дмитрий КИРСАНОВ.
Сейчас в Правительстве края рассматривается два варианта организации постоянного транспортного сообщения с Новокуровкой и Победой: оборудование и содержание автозимника или финансирование круглогодичного авиасообщения.
«Золотой Рог».
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