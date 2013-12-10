Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровске будут резать лед с фантазией
Скульпторы из семи стран мира примут участие в XIII международном конкурсе «Ледовая фантазия» 20-24 января в Хабаровске. Свои заявки подтвердили 10 команд из Японии, Китая, США, Польши, Франции, Индии. Россию представят мастера из Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области.
Как сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края, тематику ледовых композиций решено вновь сделать свободной. Такой подход, по оценкам ведомства, позволяет участникам выполнять более концептуальные и раскрытые работы.
На этот раз значительно увеличен призовой фонд. Награда за 3 место составит 100 тыс. рублей, за 2 место - 150 тыс. рублей, за 1 место - 200 тысяч. Ранее призеры получали 30-50 тыс. рублей. Кроме того, по итогам конкурса будут вручены два специальных приза жюри в размере 50 тыс. рублей. Команды, не занявшие призовых мест, получат по 10 тыс. рублей.
Жюри конкурса традиционно возглавит президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России, многократный чемпион мира по ледовым скульптурам Сергей ЛОГИНОВ. Впервые в состав жюри решено включить зарубежных представителей.
Международный конкурс «Ледовая фантазия» проводится в Хабаровске при поддержке губернатора и правительства края с 2002 года.
Новости тематики
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
- В Хабаровске открылся Дальневосточный медиафорум
- Хабаровск готовится установить новый рекорд России
- В Хабаровске "наели" рекорд России
- В Хабаровске будут резать лед с фантазией
- Пять белух стали «пассажирами» аэропорта Хабаровск (Новый)
- Министр - полпред ДФО представит к награде храбрых шестиклассников
Новости раздела
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Депутаты гордумы Хабаровска хотят регламентировать вес умершего, которого собираются кремировать
- По 3 млн рублей будет выплачено семьям разбившихся в Хабаровске вертолетчиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова