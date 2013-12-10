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В Хабаровске будут резать лед с фантазией

10 Декабря 2013, 19:08 | Хабаровск

Скульпторы из семи стран мира примут участие в XIII международном конкурсе «Ледовая фантазия» 20-24 января в Хабаровске. Свои заявки подтвердили 10 команд из Японии, Китая, США, Польши, Франции, Индии. Россию представят мастера из Хабаровского края, Приморского края, Сахалинской области.

Как сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края, тематику ледовых композиций решено вновь сделать свободной. Такой подход, по оценкам ведомства, позволяет участникам выполнять более концептуальные и раскрытые работы.

На этот раз значительно увеличен призовой фонд. Награда за 3 место составит 100 тыс. рублей, за 2 место - 150 тыс. рублей, за 1 место - 200 тысяч. Ранее призеры получали 30-50 тыс. рублей. Кроме того, по итогам конкурса будут вручены два специальных приза жюри в размере 50 тыс. рублей. Команды, не занявшие призовых мест, получат по 10 тыс. рублей.

Жюри конкурса традиционно возглавит президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России, многократный чемпион мира по ледовым скульптурам Сергей ЛОГИНОВ. Впервые в состав жюри решено включить зарубежных представителей.

Международный конкурс «Ледовая фантазия» проводится в Хабаровске при поддержке губернатора и правительства края с 2002 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ледовая фантазия  новый год  АТР  конкурс 



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