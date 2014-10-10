Центр Хабаровска станет зоной платной парковки

Зона платной парковки на 1500 автомобилей появится в Хабаровске. Она накроет улицы разместить их на улицах Тургенева, Комсомольской, Калинина, Фрунзе, Запарина, Дзержинского, Волочаевской, Ленина и Серышева.

Как рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов, уже определена стоимость пользования таких мест для стоянки - 30 рублей за 1,5 часа.

- Оплата услуг будет производиться через мобильное приложение, смс-ки или с помощью специальных пластиковых карт, - говорит Сергей Чернышов. - Первые 15 минут и пользование парковками на выходных для автолюбителей будут бесплатными. Также предусмотрен ряд льгот для инвалидов, многодетных семей и других слоев населения. Парковки будут оборудованы специальными системами видео- и фотофиксации, что позволит снизить число нарушителей. Сам проект подразумевает обустройство 43 паркоматов.

Специалисты просчитали, что обустройство центра города такими парковками улучшит ситуацию с нагрузкой на дорожную сеть в центре города, а скорость потоков во всех направлениях увеличится примерно на 20%..

Стоимость проекта оценивается чуть более 48 млн рублей. В эти средства заложены поставки оборудования и создание оператора парковочного хозяйства. Уже посчитали, что проект окупит себя уже через год. Доход от этой деятельности должен стать одним из источников пополнения дорожного фонда Хабаровска.

ZRPRESS.RU, Владивосток.