В Хабаровске утверждена целевая программа развития дошкольного образования на 2011-2013 годы

Как сообщили «ЗР Хабаровск» в пресс-службе города, программа служит продолжением ныне действующей и ставит задачей, прежде всего, увеличение охвата детей дошкольным образованием, укрепление их здоровья, повышение качества питания в дошкольных учреждениях, оснащение их современным технологическим оборудованием. Сегодня в краевом центре работают 103 дошкольных учреждения, в числе которых 83 муниципальных. Они рассчитаны на 13200 детей, но посещают их 16589. Это 125% норматива. С 2003 года в мэрии целенаправленно увеличивают количество мест в детских садах за счет оптимизации помещений. В ходе реализации программы развития дошкольного образования на 2008-2010 годы уже открыто 17 детских садов, еще три откроются до конца текущего года. Это 2300 мест. Из бюджета города на эти цели было выделено 400 млн рублей. Тем не менее, проблема очередей в детские сады сохраняется. На 1 июля места ждут 800 ребятишек в возрасте от 2 до 6 лет.

Выполнение запланированных в программе мероприятий позволит увеличить количество мест в детских садах на 10%, оснастить современным технологическим оборудованием до 70% действующих садов, даст возможность воспользоваться услугами дошкольного образования 77% детей, увеличить число дошкольников, получающих коррекционную помощь, открыть логопедические пункты, снизить заболеваемость воспитанников. В целом на реализацию программы потребуется 195 млн рублей.