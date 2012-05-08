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Хабаровский край несет демографические потери
08 Мая 2012, 17:54 | Хабаровск
В результате миграционного обмена населением за первый квартал текущего года Хабаровский край потерял 840 человек, сообщает Крайстат.
96,9% всех миграционных перемещений населения совершалось в пределах России. Жители края выезжали в основном в центральные и южные регионы страны. При этом Хабаровский край принимал мигрантов преимущественно с территорий Приморского края (117 человек), Амурской области (116 человек), Еврейской автономной области (90 человек), Сахалинской области (55 человек).
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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