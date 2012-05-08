Хабаровский край несет демографические потери

В результате миграционного обмена населением за первый квартал текущего года Хабаровский край потерял 840 человек, сообщает Крайстат.

96,9% всех миграционных перемещений населения совершалось в пределах России. Жители края выезжали в основном в центральные и южные регионы страны. При этом Хабаровский край принимал мигрантов преимущественно с территорий Приморского края (117 человек), Амурской области (116 человек), Еврейской автономной области (90 человек), Сахалинской области (55 человек).

«Золотой Рог».