В Приморье открыли мемориальный комплекс воинам-пограничникам, погибшим на Даманском

Мемориальный комплекс воинам-пограничникам, погибшим на острове Даманском, открыли в селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморья в пятницу, 30 ноября, пишет газета "Золотой Рог".













В торжественном митинге, посвященном данному событию, принял участие врио губернатора края Олег КОЖЕМЯКО. Он поблагодарил всех, кто принял участие в создании памятника с фамилиями 15 погибших пограничников.

Среди них - депутаты Законодательного собрания Приморья, Госдумы, жители района. «Вся страна следила за этими событиями и гордилась земляками. Это наша война, которую мы помним и бережем в своих сердцах. Этот подвиг никогда не будет забыт. Вечная память героям!» - сказал он. Врио губернатора возложил цветы к памятнику героям-пограничникам и почтил память погибших.

Фото Игоря НОВИКОВА