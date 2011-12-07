Родили троих хабаровчан – рассчитались с ипотекой

В поселке Ванино началось строительство дома для молодых семей. Выступая на церемонии закладки капсулы в основание 40-квартирного дома, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ рассказал о том, какие льготы имеют молодые семьи – участники краевых целевых программ.

Так, компенсация стоимости квартиры составляет 30% от её цены для бездетных семей, увеличиваясь при рождении каждого ребенка еще 5%. По новой программе 28 молодых семей уже воспользовались этим правом. Компенсации предоставляет муниципальный район. «Я принял также решение о дополнительных льготах для молодых семей при рождении третьего ребенка. Механизм полного погашения ипотечного кредита начнет действовать с января 2012 года», - сказал Вячеслав Шпорт. Хабаровский край занимает шестое место среди субъектов РФ по объемам финансирования программ по обеспечению жильем молодых семей из краевого бюджета. В 2011 году на улучшение жилищных условий молодых семей из регионального бюджета было выделено 359,5 млн рублей, 121,6 млн рублей поступили на эти цели из федерального бюджета. Благодаря такому вниманию, 732 молодые семьи в этом году улучшат жилищные условия, в том числе, 164 семьи в Комсомольске-на-Амуре.