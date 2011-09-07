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Мэрия Хабаровска взяла план по приватизации
303 млн рублей выручила мэрия Хабаровска во время проведения очередного аукциона по продаже муниципального имущества.
На торги было выставлено 5 лотов, 23 заявки поступили на 4 объекта недвижимости, посоревноваться за пятый лот – нежилые здания с земельным участком по улице Узловой – желающих не нашлось. Как сообщили «ЗР» в пресс-центре администрации города, в полтора раза дороже стартовой цены – за 140,2 млн рублей - были проданы помещения площадью около 1200 квадратных метров на первом этаже и в подвале дома № 22 по улице Ленина (магазин «Кооперация»). Активно торговались участники за 780 квадратов на первом этаже здания по ул. Суворова, 42 (здесь сегодня находится магазин бытовой техники). Торги начались с 54,7 миллиона рублей, а ушел объект за 127,3 млн рублей, то есть за цену, в 2,3 раза превышающую первоначальную. В 34,4 млн рублей обошлось новому собственнику помещение в 400 квадратных метров по улице Тургенева, 68.
До проведения нынешнего аукциона, в 2011 году муниципалитетом было продано 18 зданий и помещений, в бюджет города поступило 107 млн рублей. Всего же в программу приватизации этого года включены 35 объектов недвижимости, за которые намеревались выручить 400 млн рублей. Однако намеченные финансовые задания уже выполнены, а годовая программа приватизации еще нет. Ближайшие торги состоятся 14 сентября.
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