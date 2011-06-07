Завершение строительства Кузнецовского тоннеля оценивается

В правительстве РФ находится подготовленное решение о выделении в 2011 году 2,5 млрд рублей на завершение строительства нового Кузнецовского тоннеля в Хабаровском крае, сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Геннадий ПЕТРАКОВ журналистам на завершении проходки тоннеля.

«Для того, чтобы не снижать набранные темпы строительства нового Кузнецовского тоннеля и чтобы первые поезда прошли по нему в четвертом квартале 2012 года, нужны еще 2,5 млрд рублей», - сказал Петраков. Проходка основной штольни нового Кузнецовского тоннеля, строительство которого проводится ОАО «РЖД» в рамках проекта «Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань» завершилась 4 июня. Ввести в эксплуатацию новый тоннель планируется в 2012 году. Общая стоимость проекта составляет 59 млрд 574 млн рублей.