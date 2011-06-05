Хабаровский регион на перекрестке

Через территорию края проходят важнейшие транспортные магистрали, соединяющие центральную часть России с ее дальневосточными районами, связывающие со странами Азиатско–Тихоокеанского региона. По сути, Хабаровский край является географическим хабом при осуществлении как внутрироссийских перевозок на Дальнем Востоке, так и при товарообмене с зарубежными странами тихоокеанского бассейна на всех видах транспорта.

Доля транспортного комплекса края в товарообороте ДФО составляет почти 38%. Естественно, что развитие такого разностороннего механизма требует формирования современной высокоэффективной транспортной инфраструктуры, учитывающей не только узкоотраслевые аспекты, но и значение создаваемых объектов для всей экономики региона, встроенной в единую экономическую систему РФ. Поэтому постановление губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА о разработке технического задания и размещении заказа на подготовку специальной программы развития инфраструктуры выглядит вполне своевременным шагом, способным придать новый импульс развитию всего хозяйственного механизма региона.

Ожидается, что документ будет разработан и принят к реализации в нынешнем году. Но уже сейчас можно увидеть, что сделано и с чем предстоит иметь дело разработчикам программы. За отсутствием возможности рассказать обо всем, сосредоточимся только на крупных проектах, без учета пассажирских перевозок.

Узкие места железных дорог

По территории Хабаровского края проходят две важнейшие восточные магистрали: Транссиб и БАМ. Проходящий на юге Транссиб теперь полностью электрифицирован, имеет возможность развивать довольно высокую скорость проведения составов, обладает ресурсом пропускной мощности. Северный БАМ уже сегодня загружен практически полностью, он однопутен, составы на нем движутся тепловой тягой. Но при этом северный ход имеет более короткий выход на зарубежные рынки через находящиеся на побережье Хабаровского края порты Ванино и Советская Гавань, он проходит в широтах восточной Сибири и Дальнего Востока, где сохранились крупные запасы природных ископаемых.

Важнейшими железнодорожными узлами БАМа и Транссиба на его дальневосточном участке являются города Комсомольск–на–Амуре, где имеется выход на обе магистрали, и Хабаровск, сосредоточивший системы управления всей Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД). Для дальневосточного участка Транссиба узким местом долгое время оставался железнодорожный переход через Амур у Хабаровска. Однако этот вопрос частично был решен со строительством нового моста. В 1998 году была построена первая очередь нового мостового перехода, а в 2009 году в эксплуатацию вступила вторая очередь железнодорожного моста, позволившая увеличить его пропускную способность с 95 до 153 пар в сутки. Усилила положительный эффект и прошедшая в 2009 году реконструкция главного транзитного узла ДВЖД – станции Хабаровск–2. Здесь проведены работы по удлинению и переоснащению сортировочных путей, модернизации сопутствующего хозяйства.

В последние годы в Хабаровском крае реализуется программа развития Ванино–Совгаванского транспортно–промышленного узла (ВСГТПУ), предусматривающая в том числе и значительное увеличение грузопотока в сторону побережья. Правительство РФ приняло решение о создании в Советской Гавани первой в стране портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), предусматривающей, кроме увеличения транзитного грузопотока, развитие судостроения. Уже сейчас мощности железной дороги в направлении основных портов края загружены полностью. Чтобы снизить остроту проблемы, железнодорожники, при активной поддержке регионального правительства, с 2008 года реализуют проект реконструкции участка Оунэ – Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск–на–Амуре – Советская Гавань. Кроме того, на Комсомольском отделении ДВЖД ведутся работы по удлинению сортировочных путей, реконструкции станций, восстановлению и строительству разъездов. После окончания основных работ на тоннеле и реконструкции путевого хозяйства в 2013 году пропускная способность участка может превысить 30 млн тонн грузов в год. Но даже если она достигнет 35 млн тонн, этого очень скоро окажется недостаточно.

По прогнозам правительства Хабаровского края, опирающимся на инвестиционные планы крупных общероссийских компаний, которые желают работать в Ванино и Советской Гавани, в ближайшие 5 – 10 лет спрос на использование мощностей Комсомольского участка может достичь 98 млн тонн в год. Решить эту проблему можно только в случае принятия правительством РФ программы модернизации всего БАМа, провозная емкость которого сегодня на маршруте Тайшет – Тында – Комсомольск составляет лишь 12 млн тонн в год. Среди «слабых мест» проекта его стоимость – около 1 трлн рублей (без НДС в ценах 2010 года).

Притягательная сила узла

Важнейшими объектами инфраструктуры водного транспорта, используемыми для обслуживания грузовых потоков, являются расположенные на побережье порты Хабаровского края. В 2010 году ими переработано более 25 млн тонн грузов. Как уже говорилось, правительством края ведется целенаправленная комплексная работа по развитию Ванино–Советскогаванского транспортно–промышленного узла, предусматривающая взаимоувязанное расширение припортовой, железнодорожной, энергетической, социальной инфраструктуры, строительство автомобильных дорог, промышленных производств.

В настоящее время в Ванинском районе уже работает принадлежащий ОАО «СУЭК» угольный перегрузочный комплекс «Ванинский балкерный терминал», проектная мощность которого составляет 12 млн тонн в год. В 2010 году терминал переработал 8 млн тонн экспортного угля. Ведутся подготовительные работы для строительства портовых комплексов другими крупными российскими компаниями. В частности, ОАО «Мечел» готовится к строительству портовой инфраструктуры по перевалке 25 млн тонн угля в год, ООО «Саха (Якутская) транспортная компания» намерена создать мощности по отгрузке 31 млн тонн угля, железорудного концентрата и пиломатериалов ежегодно.

В рамки развития ВСГТПУ отлично вписывается и проект ПОЭЗ «Советская Гавань», где об интересе к вхождению в состав резидентов заявляют такие компании, как ООО «Петропавловск – Черная Металлургия», предлагающее проект строительства перегрузочного железорудного комплекса с объемом перевалки до 7,2 млн тонн в год; ООО «Терминал–Совгавань», намеренное развивать имеющиеся мощности для перевалки кокса, железорудных концентратов, угля и лесопродукции; ЗАО «Гаваньбункер», планирующее наращивать мощности по перевалке нефтепродуктов; ОАО «Росагропромснаб» (г. Москва), предлагающее строительство зернового терминала, рассчитанного на перевалку 2 млн тонн в год.

Для ликвидации ожидаемого энергодефицита ВСГТПУ в Советской Гавани в этом году начнет строиться новая ТЭЦ, к побережью потянется линия 220 кВ «Комсомольск–Ванино». Расширить транспортные возможности узла призвано не только увеличение провозной мощности железных дорог, но и строительство автомобильной трассы Лидога–Ванино, обеспечивающей автодорожное сообщение центральных и дальневосточных районов России с побережьем Хабаровского края в портах Ванино и Советская Гавань.

Реальный вес воздушных линий

В Хабаровске продолжается строительство укрупненного районного центра управления воздушным движением, который на основе современных технологий и технических средств осуществляет обслуживание воздушного движения на территории 5 дальневосточных субъектов РФ.

Ключевым объектом авиасообщения Дальнего Востока является расположенный на пересечении транссибирских и трансвосточных воздушных маршрутов крупнейший в ДФО Хабаровский аэропорт. Пропускная способность его аэровокзала – около 1700 пассажиров в час на внутренних и международных линиях, 30 тыс. тонн грузов в год.

В 2010 году услугами предприятия воспользовались 1 млн 464 тыс. пассажиров, грузопоток составил 25 тыс. тонн. В 2007 году в аэропорту завершена реконструкция взлетно–посадочной полосы (ВПП) №2. Программой «Развитие транспортной системы России на 2010–2015 годы» предусмотрены 6,9 млрд рублей инвестиций федерального бюджета в реконструкцию ВПП №1, перрона, рулежных дорожек. Власти региона пытаются добиться открытия финансирования по этому проекту.

Кроме того, между владельцем ОАО «Хабаровский аэропорт» ЗАО «Альянс–Пром», корпорацией «Международный аэропорт Инчон» и компанией «Дэу инжиниринг» в 2009 году подписано соглашение о разработке генерального плана развития международного аэропорта Хабаровск, который в настоящее время находится в стадии доработки. Интерес к финансированию проекта уже высказал управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ.

По инициативе правительства Хабаровского края ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» приняло решение о приобретении в собственность ангара №2, принадлежавшего разорившейся авиакомпании «Дальавиа», где после капитального ремонта, запланированного на 2011 год, будет создаваться центр предпродажной подготовки и сервисного обслуживания самолетов «Сухой суперджет 100».

Весь этот спектр направлений необходимо объединить в одном документе, просчитать наилучшие варианты поддержки и развития, увидеть места пересечения отраслевых интересов, проработать возможности общего участия в возведении таких объектов – сделать всю теоретическую подготовку для шага транспортного комплекса края в новое измерение технологической и технической оснащенности, к новым позициям в деле реализации общих географических преимуществ России, соединяющей азиатские и западные рынки.