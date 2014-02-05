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В Хабаровском крае погранпереход Покровка остался без земли и причала
По решению суда ОАО «Хабаровскводтранс» обязано вернуть государству дороги, причал и земельные участки под ним, которые обеспечивают работу пункта пропуска на российско-китайской границе «Покровка» в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).
Министерство имущественных отношений Хабаровского края передало объекты недвижимости у госграницы РФ коммерсантам в 2012 году. Дальневосточная транспортная прокуратура посчитала сделку с приватизацией незаконной.
«Земельные участки и построенные на них дороги не могли быть переданы в частную собственность, поскольку расположены на землях, ограниченных в обороте. Причал подлежал приватизации только при условии установления публичного сервитута (обременения), обеспечивающего бесперебойную работу пункта пропуска», - поясняет прокуратура.
Арбитражный суд Хабаровского края признал правоту требований ДВТП в полном объеме. Шестой арбитражный апелляционный суд это решение оставил в силе.
«Суд обязал юридическое лицо вернуть имущество Хабаровскому краю. Решение вступило в законную силу», - добавляет ДВТП.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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