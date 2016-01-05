В Хабаровске спасены от усыпления 50 бродячих собак

Зоозащитники забрали из пункта временного содержания в Хабаровске всех бродячих собак, подлежащих эвтаназии согласно действующему краевому закону, который позволяет усыплять животных спустя 12 дней после поимки. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

"Из пункта временного содержания мы забрали всех собак. Всего около 50 животных - прямых кандидатов на усыпление до наступления Нового года. Сейчас они находятся на территории специально снятого для них частного дома", - сообщила председатель краевой организации "Зоозащита-ДВ" Наталья Коваленко.

По ее словам, частный дом с гаражом и достаточно большой территорией удалось арендовать на средства, "пожертвованные неравнодушными людьми, в основном, жителями Центральной России". Собак разместили в гараже и в будках.

"Собранных денег пока хватает, но, учитывая то, что только корм для животных обходится в 60 тыс. рублей в месяц, средства быстро закончатся", - отметила Коваленко.

Она также добавила, что в дальнейшем собак намерены стерилизовать, социализировать и найти им новых хозяев.

Напомним, закон, позволяющий усыплять бездомных животных спустя 12 дней после их поимки (кроме тех, чьи хозяева были найдены, либо тех, кого решили приютить), был принят в Хабаровском крае 22 сентября 2015 года, в силу вступил 5 октября, после чего край стал единственным регионом страны, узаконившим эвтаназию животных.

Как сообщает «Интерфакс», суд по иску краевой прокуратуры признал усыпление животных незаконным, парламентарии же намерены оспорить это решение в Верховном суде. При этом действие краевого закона не приостанавливалось, что позволяло усыплять бродячих животных, пока идут судебные разбирательства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.