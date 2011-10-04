Хабаровская целевая программа «Управдом» берет власть в свои руки

В Хабаровске начнет действовать ведомственная целевая программа «Управдом», рассчитанная на 2012-2014 годы.

Ее цель – создание условий для реализации требований жилищного законодательства, вступивших в силу в 2011 году в области управления многоквартирными домами, а также повышение ответственности жильцов за свое имущество. На сегодня в Хабаровске числится 4384 многоквартирных дома, три четверти из которых обслуживают 37 управляющих организаций, в остальных созданы товарищества собственников жилья, и лишь небольшая часть собственников выбрали непосредственный способ управления. В соответствии с последними изменениями в Жилищном кодексе, в тех домах, где работают управляющие компании, должны быть созданы Советы многоквартирных домов.

1800 представителей этих Советов пройдут специальные курсы, где получат знания об основах жилищного законодательства, о том, как управлять жильем, как разрешать конфликтные ситуации. Для слушателей напечатают методические пособия и рекомендации. Кроме того, будет создан городской реестр лиц, осуществляющих управление жильем, и реестр Советов. По данным пресс-службы мэрии, на реализацию программы «Управдом» за три года планируется потратить 5 млн 310 тысяч рублей.