В воду Амура не ходи – дихлорфенол нападет

Несмотря на некоторое улучшение качества воды, купаться в Амуре специалисты Роспотребнадзора все-таки не рекомендуют.

По словам начальника отдела санитарного надзора краевого управления Роспотребнадзора Валентины ЧИСТЯК, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям качество воды в этом году несколько улучшилось. Однако купаться в Амуре специалисты Роспотребнадзора по-прежнему не рекомендуют, предлагая использовать территории пляжей как обычные зоны отдыха. По информации Центра мониторинга за загрязнением окружающей среды, озвученной на заседании координационного совета при губернаторе края по вопросам экологического мониторинга на фоне общего стабильного состояния качества воды по основным показателям (меди, марганцу, железу, азоту аммонийному, микробиологическим показателям) в пробах наблюдалось содержание специфических веществ. В частности, выявлен разовый случай превышения дихлорфенола.

«Золотой Рог».