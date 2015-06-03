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В Хабаровске сотрудница банка осуждена на два с половиной года за кражу 3,8 млн рублей

03 Июня 2015, 16:00 | Хабаровск

Хабаровский районный суд вынес приговор сотруднице одного из банков, обвиняемой в мошенничестве, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

«В Хабаровском районе признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудница одного из крупнейших банков, похитившая более 3,8 млн рублей. Суд приговорил ее к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Суд установил, что специалист по обслуживанию частных лиц специализированного дополнительного офиса банка в поселке Бычиха перевела более 2,7 млн рублей средств банка на одну из карт клиента без его ведома. Затем, создав подконтрольный ей расчетный счет на вымышленное имя, перевела на него эту сумму и по частям ее сняла. Через некоторое время по той же схеме она перевела на подконтрольные ей счета еще более 1 млн рублей.

Как отмечается, на обналиченные средства подсудимая приобрела квартиру в Южном микрорайоне Хабаровска и автомобиль.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: мошенничество  кража  суд 



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