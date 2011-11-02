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В Хабаровском крае нашли управу на "целевых" студентов-отказников
Нарушать положения целевого контракта вчерашним студентам, новоиспеченным хабаровским работникам станет просто не выгодно. Привязать обучающихся по контракту выпускников к рабочему месту по распределению поможет система целевого кредитования.
О готовящихся нововведениях "ЗР" рассказал министр образования Хабаровского края Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ:
- У нас давно существует проблема "невозврата" целевиков, особенно в таких вузах, как ДВАГС и ДВГГУ. Родители абитуриентов подписывают любые контракты о целевой подготовке специалиста, лишь бы пристроить свое чадо в престижное учебное заведение. Но когда через пять лет приходит время расплаты, многие "забывают", что обязались отработать три года по условиям контракта. Удивительно, но на настоящий момент в стране не существует прецедентов принятия судебных решений о возврате выпускником бюджетных средств, затраченных на его обучение. Но уже с 2008 года все будет по-другому. Наше министерство заканчивает подготовку проекта положения о целевом кредитовании, которое в корне поменяет принципы подготовки специалистов на целевой основе.
- Для поступления в вуз на целевое место теперь кроме контракта нужно будет заключить кредитный договор, - поясняет Андрей Базилевский. - У окончившего вуз будет два варианта поведения: либо вернуть деньги, все средства, затраченные на обучение, либо добросовестно отработать от года до трех лет (в зависимости от условий контракта) на рабочем месте, доставшемся по распределению.
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