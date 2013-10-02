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Краевой режим ЧС на Амуре сохраняется
27 сентября в Хабаровском крае отменен режим ЧС федерального уровня. Как сообщил Дальневосточный гидрометцентр в конце прошлой недели, вода на всем протяжении Амура убывает. У Хабаровска за сутки река отступила еще на 10 см, достигнув отметки 4,71 метра, у Комсомольска-на-Амуре – на 17, составив 7,69 метра. Возле Николаевска-на-Амуре уровень воды сейчас - 2,63 метра.
Отменен режим ЧС федерального уровня, однако чрезвычайный режим краевого уровня еще сохраняется. Подтопленными остаются 2596 жилых домов в 67 населенных пунктах 9 районов края. Водой покрыты 3336 приусадебных участков, 2794 дачных, 24,5 тыс. га сельхозземель, 29 соцобъектов, 23 ЖКХ, 3 моста, 16 участков автодорог протяженностью 27,5 км.
С начала ухудшения паводковой обстановки в регионе эвакуированы 7606 человек, в том числе 1437 детей. В 16 пунктах временного пребывания людей сейчас размещено 978 человек. Основная часть эвакуированных уже расселена в пункты длительного проживания – комнаты в общежитиях и маневренном жилом фонде. Возвращаться им некуда.
Хабаровский край посетил глава Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ. «Дополнительную выплату в центрах социальной поддержки населения получили уже 3594 пенсионера. Работа ведется в интенсивном режиме. Крайне важно, чтобы в соответствии с указом главы государства в установленные сроки – до 1 октября – мы произвели все расчеты», - заверил его хабаровский губернатор Вячеслав ШПОРТ. с 24 сентября в регионе начали выплачивать неработающим пенсионерам, пострадавшим от наводнения, материальную помощь в размере 5000 рублей. Это сумма на первоочередные нужды. Выплаты получают как пенсионеры по старости, так и по инвалидности. Кроме этого, пенсионерам положены суммы, предоставляемые на общих основаниях всем пострадавшим от ЧС: это две единовременные выплаты по 10 тыс. рублей из краевого и федерального бюджетов, а также компенсация до 100 тыс. рублей при утрате имущества.
Как сообщает наша редакция в Хабаровске, здесь по-прежнему не рекомендуется использовать воду из-под крана. Даже на мытье рук, хотя в последних пробах подземных источников ни отклонений от гигиенических стандартов, ни вирусов не обнаружено. Иное дело с речной водой. Мониторинг поверхностных вод показал превышения предельно допустимых концентраций в Амурской протоке у санатория «Уссури» - железа в 4,7 раза, у ПДК и рыбхоза в Комсомольске-на-Амуре – азота аммонийного в 1,7 раза.
И все же жизнь в Хабаровском крае возвращается в привычное русло. Кроме тех, кто потерял все. Комиссии по обследованию жилья продолжают работать. Если ими жилье будет признано непригодным для проживания, то обязательно будет предлагаться новое жилье. Стоимость нового жилья определена – 30 тысяч рублей за квадратный метр. Как администрации края и города будут в эту стоимость укладываться – вопрос. У нас все-таки не Кубань. А потому вопрос о помощи пострадавшим остается острым.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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