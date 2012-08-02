Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Министр - полпред ДФО представит к награде храбрых шестиклассников
ХАБАРОВСК, 2 августа, ZRPRESS. Министр по развитию Дальнего Востока - полпред Президента в ДФО Виктор Ишаев считает необходимым наградить медалью «За спасение погибавших» шестиклассников из Хабаровского края.
Полпред считает смелые и решительные действия двух учеников 6 класса средней общеобразовательной школы Уська-Орочского сельского поселения Ванинского района Хабаровского края достойными государственной награды.
21 апреля 2012 года в селе Уська-Орочское на реке Худями провалились под хрупкий лед два первоклассника Леонид Губанов и Тимофей Гончарик. Быстрое течение уносило их под лед. Свидетелями несчастного случая стали двое шестиклассников этой же школы Дмитрий Тонких и Алена Разумовская. Они бросились на помощь к тонущим ребятам, которые к этому времени уже не кричали. Вытащив на берег первоклашек, Дмитрий и Алена накрыли малышей своими куртками, согрели их и вызвали скорую помощь. Благодаря смелым и решительным действиям Дмитрия и Алены дети остались живы.
Сегодня полпред поддержал представление к награде и направил соответствующие документы для награждения школьников Президенту Российской Федерации.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Дрифт под маркой ННК
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Хабаровские энергетики поучаствовали в фестивале "Город мастеров"
- В Хабаровске открылся Дальневосточный медиафорум
- Хабаровск готовится установить новый рекорд России
- В Хабаровске "наели" рекорд России
- В Хабаровске будут резать лед с фантазией
- Пять белух стали «пассажирами» аэропорта Хабаровск (Новый)
Новости раздела
- Дрифт под маркой ННК
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Умер самый богатый бизнесмен Хабаровска
- 300 кг плова впервые приготовили в Хабаровске на фестивале "Кухни народов мира"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Самолету "Сухой Суперджет 100" выберут имя героя-дальневосточника
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя