Министр - полпред ДФО представит к награде храбрых шестиклассников

ХАБАРОВСК, 2 августа, ZRPRESS. Министр по развитию Дальнего Востока - полпред Президента в ДФО Виктор Ишаев считает необходимым наградить медалью «За спасение погибавших» шестиклассников из Хабаровского края.

Полпред считает смелые и решительные действия двух учеников 6 класса средней общеобразовательной школы Уська-Орочского сельского поселения Ванинского района Хабаровского края достойными государственной награды.

21 апреля 2012 года в селе Уська-Орочское на реке Худями провалились под хрупкий лед два первоклассника Леонид Губанов и Тимофей Гончарик. Быстрое течение уносило их под лед. Свидетелями несчастного случая стали двое шестиклассников этой же школы Дмитрий Тонких и Алена Разумовская. Они бросились на помощь к тонущим ребятам, которые к этому времени уже не кричали. Вытащив на берег первоклашек, Дмитрий и Алена накрыли малышей своими куртками, согрели их и вызвали скорую помощь. Благодаря смелым и решительным действиям Дмитрия и Алены дети остались живы.

Сегодня полпред поддержал представление к награде и направил соответствующие документы для награждения школьников Президенту Российской Федерации.

«Золотой Рог».