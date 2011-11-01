В Хабаровске пенсионерам доплатят до минимума

38 вопросов рассмотрели депутаты на октябрьском очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края. 19 законопроектов приняты в первом чтении, 6 - стали законами края.

Так, в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Хабаровском крае утверждена величина прожиточного минимума пенсионера на 2012 год. Она составит 7326 рублей. Новым краевым законом установлено, что получать региональную социальную доплату будут те граждане, чья пенсия ниже этой суммы. По предварительным расчетам это 42,4 тысячи человек.