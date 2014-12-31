Звезды обещают премии

Г​ороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

Овен. В начале недели нужно успеть доделать все дела и отдать все долги, чтобы не тащить их в Новый год. В выходные вам предстоит немало трат. Потому что вам захочется самых разных развлечений. Но и подарков вы получите немало.

Телец. В понедельник события будут способствовать укреплению вашего материального положения. Если у вас намечен корпоратив, вы можете на нем узнать о премии или повышении по службе. В пятницу и субботу лучше не слишком увлекаться дальними поездками, они влетят в круглую сумму.

Близнецы. Финансовое положение стабильно. Возможно, вы получите неожиданную прибыль. Но не бросайте деньги на ветер и не тратьте по пустякам, а пока приберегите. В среду и четверг остерегайтесь попасться на крючок авантюристу. Не давайте крупные суммы в долг.

Рак. Есть вероятность финансового фиаско в понедельник и вторник, но уже в среду опасность заметно уменьшится. Хотя вам понадобится немало денег, чтобы купить подарки всем, кого вы хотите порадовать. Впрочем, и вам вручат нечто ценное.

Лев. На неделе придется делать немало закупок к праздничному столу. К выходным возможен возврат старых долгов, которые вы уже не чаяли получить. Деловые проекты нужно успеть завершить до среды, иначе они обречены на провал.

Дева. Вам необходимо пользоваться благоприятными моментами, особенно в понедельник и среду, чтобы улучшить отношения с коллегами, партнерами и начальством. Вас может сблизить праздничный корпоратив. Или совместно проведенные выходные.

Весы. Не разрывайтесь на части, все равно всех денег не заработаешь. Не стоит без устали трудиться все праздники. А вот искушение потратить лишнее будет особенно сильным во вторник и пятницу. Суббота - благоприятный день для покупок.

Скорпион. Возможно улучшение финансового положения, однако будут и незапланированные затраты. Вы можете найти источник дополнительного заработка. Однако перед началом нового проекта вам надо хорошо отдохнуть и собраться с силами.

Стрелец. Вы смело можете смотреть в завтрашний день. Возможно повышение по службе, получение премии или вознаграждения. Сейчас самое время порадовать себя и купить то, на что вы давно уже откладывали деньги.

Козерог. Во вторник и среду вероятны денежные поступления, которыми желательно разумно распорядиться. В середине недели не исключено, что вам придется платить за своих друзей. Но зато потом настанет их очередь.

Водолей. Предложения, которые поступят на данной неделе, сулят благоприятную долгосрочную перспективу в материальной сфере. На праздники вы получите весьма дорогой и приятный подарок от близкого человека.

Рыбы. Вас ожидает стабилизация в финансовой сфере, поэтому не спешите занимать деньги. Проявите осторожность в среду, берегите свой кошелек и не впутывайтесь в авантюрные истории. Покупки будут весьма удачны: вы порадуете и себя, и свою семью.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.