События 2010 года

Сергей ДАРЬКИН, губернатор Приморского края:

- Из событий уходящего года, пожалуй, самым знаковым стало присвоение Владивостоку звания «Город воинской славы». Мы очень гордимся тем, что вклад земляков в победу над фашизмом получил достойную оценку. В год 65-летия окончания войны на Тихом океане такое решение особенно символично.

Что еще можно отметить? Наверное, то, что весь год приморцы активно трудились, закрепляя экономические позиции региона. И у нас это получилось. Рост ВРП по итогам года составит 108%. Мы имеем самый низкий с 1992 года уровень инфляции и безработицу всего 2,2%. Это важно и тоже своего рода событие.

Значительно продвинулись в плане подготовки к саммиту АТЭС. Сдали первый объект - новый водовод, в следующем году их будут уже десятки. И все они, так или иначе, повышают качество жизни приморцев. Как сказал Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН, саммит АТЭС - это не самоцель, это возможность создания комфортных условий для проживания дальневосточников в регионе ХХI века.

Виктор ГОРЧАКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края:

- С моей точки зрения, главное событие - перелом сознания у приморцев в понимании того, что программа по подготовке к саммиту АТЭС сбудется. Это стало совершенно четко ощущаться на целом ряде конкретных примеров: в строительстве мостов, которые стали знаковым символом, в запуске первых подразделений федерального университета и в целом в инфраструктуре города Владивостока.

Игорь ПУШКАРЕВ, глава администрации Владивостока:

- Для меня, как для главы города Владивостока, безусловно, самым важным и значимым событием уходящего года был 150-летний юбилей города. Нам удалось не только сделать по-настоящему красивый и хороший праздник для горожан, но и сам город привести в порядок. Думаю, многие со мной согласятся, что этим летом город как никогда был чист и ухожен. Кроме того, для всех нас, владивостокцев, был особенным подарком на день рождения визит главы государства Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Игорь КОРОЛЕВ, секретарь Президиума политсовета партии «Единая Россия»:

- На мой взгляд, самым значимым событием уходящего года в политической жизни Приморья стало переназначение Сергея ДАРЬКИНА на должности губернатора. Главы государств АТЭС успокоились. Они получили уверенность в том, что в 2012 году саммит пройдет на высочайшем уровне. С Дарькиным я связываю стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Достаточно вспомнить нашу недавнюю историю. Во времена Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА утром мы вставали и не знали, какой новый фокус он выкинет и чего нам еще ждать. И на краевом уровне в те времена ни о какой стабильности говорить не приходилось. Новостные выпуски чуть ли не всего мира начинались с сообщений о чрезвычайных происшествиях в Приморье. Сергей Михайлович Дарькин стабилизировал обстановку. Так что его переназначение на должности я считаю главным событием уходящего года.

Джамбулат ТЕКИЕВ, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края:

- Самым значимым событием уходящего 2010 года я бы назвал первый приезд Дмитрия МЕДВЕДЕВА в должности президента во Владивосток на 150-летие города. Глава государства своим визитом продемонстрировал, что руководство страны уделяет большое внимание Дальнему Востоку, его развитию.

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ректор Дальневосточного федерального университета:

- Уходящий 2010 год для меня и моей семьи стал знаменательным. Мне предложили возглавить интересный проект - стать ректором Дальневосточного федерального университета и реализовать его во Владивостоке, на берегу Тихого океана. Такие интересные и значимые проекты, на мой взгляд, бывают у человека один раз в жизни.

Этот проект уникален для всей страны - за последние два-три десятилетия ничего подобного в России не было. Это инновации в образовании, в инфраструктуре, в организационной структуре... Например, такого университетского кампуса, который будет у ДВФУ, нет ни у одного другого российского вуза.

Александр ИСАЕВ, профессор ВГУЭС:

- На мой взгляд, безусловным героем 2010 года стал Джулиан Ассандж. Его называют «анархистом», «агентом влияния западных спецслужб» (от других агентов агенты влияния отличаются тем, что, как правило, их используют «втемную»). Однако очевидно, что мир приблизился к той последней черте, когда существующий мировой порядок «достал» уже всех.

Отличительной чертой такого «порядка» является так называемый финансовый принцип формирования политической элиты. Суть этого принципа в следующем. Чтобы победить на выборах, тебя должны знать избиратели. Чтобы тебя узнали избиратели, необходимо заплатить СМИ. Чтобы заплатить СМИ, надо найти спонсора, т.е. финансиста твоей избирательной кампании. Вот круг и замкнулся. Капиталисты финансируют политиков, которые потом их контролируют. Ну, а насколько эффективен такой контроль, мы сегодня все видим. Это и бездумная глобализация, разрушающая мировой уклад Старого Света (на мой взгляд, не худшего Света в мире). И провоцирование ажиотажного потребления. И рост бездуховности.

Без преувеличения, Ассандж - это провозвестник Нового мирового порядка, неогуманизма и неосоциализма в новом, переосмысленном понимании этих слов.

Максим ВЕДЕНЕВ, сопредседатель ППРОО ТИГР:

- Для меня самым важным событием в этом году стало создание совсем недавно общественно-политического объединения нашей организации с партией Виктора ЧЕРЕПКОВА «Свобода и народовластие» и Уссурийским казачьим войском во главе с Александром МАМОШИНЫМ. Ожидаем, что еще несколько общественных организаций и партий вскоре, буквально на днях, присоединятся к нам.

Благодаря объединению наши возможности значительно расширятся в области защиты прав человека. Мы намерены обеспечить эффективный контроль над выборами в 2011 году. Хотя сами принимать участие в них не планируем, поскольку по российскому законодательству общественные организации не имеют права участвовать в выборах. Но не исключено, что рассмотрим возможность выдвижения своих кандидатов.

Сергей НАСОНОВ, президент БК «Спартак-Приморье»:

- Реформы российского баскетбола, которые начались еще в мае и продолжающиеся по сей день, внесли свои коррективы не только в структуру дивизионов, но и в планы большого количества клубов второй по значимости российской лиги. По итогам текущего чемпионата как минимум 5 команд Суперлиги планируют повышение в классе. Благодаря «открытым дверям» Профессиональной баскетбольной лиги, российский чемпионат может стать намного интереснее за счет увеличения количества участвующих клубов и расширения географии баскетбольных городов.

«Спартак-Приморье» сделал хороший старт в Суперлиге и не на словах, а на деле доказывает состоятельность своих притязаний на путевку в ПБЛ. И если обращаться к статистике, то по результатам опроса болельщиков на клубном сайте именно факт лидерства приморского клуба в чемпионате является главным событием уходящего года. На втором месте - яркая победа женской команды ДВГУ на всероссийских студенческих соревнованиях.

Наталья КОВАЛЕНКО, руководитель дальневосточного дивизиона холдинга АНКОР

- Для АНКОРа 2010 год запомнился многими важными событиями. 2010 год - юбилейный для АНКОРа, холдингу в этом году исполнилось 20 лет, а офису АНКОРа во Владивостоке - 15 лет.

В ноябре 2010 г. я была назначена на позицию руководителя дальневосточного дивизиона. Теперь в моей зоне ответственности - офисы АНКОРа во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске. В этом году офис АНКОРа расширил штат сотрудников и количество рабочих групп. Более чем 150 человек нашли новую работу с помощью наших консультантов.

В 2010 году АНКОР активно проявил себя в работе с вузами - мы участвовали в акции ТГЭУ «Молодой специалист», проводили круглый стол совместно с ВГУЭС, принимали участие в конкурсе «Лучший выпускник МГУ», делились своей экспертизой на молодежных форумах.

Анатолий ЧИСТЯКОВ, председатель совета директоров ЗАО «АСО-1», председатель кавалеровской районной Думы:

- Наше предприятие ЗАО «АСО-1» в 2010 г. пережило и тяжелые, и радостные события. Самый неприятный инцидент произошел 6 августа 2010 г., когда на территории нашего дочернего предприятия «Терминала-2 АСО» был арестован весь лес (главным образом - «Чугуевского ЛПХ»). Силовики ударили не по мелким частным лавочкам, а по крупному бизнесу, работающему «по-белому». Арестованная древесина так и гниет с тех пор на промплощадке «Терминала-2», а изъятые в ходе обыска документы и компьютеры нам так и не вернули. Сразу после московских собровцев было две проверки со стороны налоговиков: они не нашли никаких нарушений.

Однако были и радостные события. В Кавалеровском районе благодаря нашему ЗАО «УГОЛЬ АСО-1» развивается угледобыча, объемы которой мы планируем значительно увеличить в следующем году в связи с реализацией в районе краевой программы по переводу котельных с жидкого на твердое топливо. Проектируется строительство такой котельной в п. Хрустальный, на очереди - котельная в п. Рудный. Создание новых котельных позволили бы нам увеличить годовой объем добываемого на местном месторождении угля на 8-10 тыс. тонн.

Неплохой заказ в 2010 г. мы получили по капитальному ремонту домов и крыш в рамках реализации ФЗ № 185. Мы получили 14 млн руб. на ремонт 4-х крыш в Кавалерово. Это немного, но эти деньги тоже помогли нам выжить, люди получали зарплату, а район - налоги.

Андрей КРЕТОВ, директор филиала страховой компании «МАКС» во Владивостоке:

- В 2010г., на наш взгляд, знаковым событием для филиала явилось то, что руководство компании высоко оценила профессионализм нашей команды и организовало во Владивостоке семинар с целью изучения опыта ведения страховой деятельности. В работе семинара приняли участие топ-менеджеры головной компании и директора филиальной сети компании. На протяжении 4-х дней «МАКСовцы» не только взаимно обменивались актуальной информацией и опытом. Они нашли время и для того, чтобы громко и во всеуслышание заявить о своих успехах.

Олег МАСЛИЙ, Соучредитель сети магазинов «Настоящий обувной», генеральный директор компании «Обувь Трейдинг»:

- Первостепенным по значимости событием этого года, которое, безусловно, повлияет на мою дальнейшую жизнь, стал семинар компании «Перформия» по работе с персоналом. В результате этого обучения открылись удивительные вещи, которые делают лучше не только работу в коллективе и с коллективом, но и очень помогают в семье, в воспитании детей, делают мою жизнь насыщенней и лучше! Благодаря этому удалось улучшить работу коллектива, понять причину некоторых вещей и по-другому к ним относиться. У меня даже свободного времени стало много, что раньше казалось невозможным! И сейчас огромное количество планов и проектов, и я на них смотрю очень оптимистично, с большим интересом и уверенностью в конечном результате.

Геннадий СЛУГИН, генеральный директор ОАО «Аскольд»:

- В августе 2010 года Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» посетил губернатор края Сергей ДАРЬКИН. Для предприятия это событие значимо потому, что наметилась кооперация внутри Приморья. Еще одно важное событие в уходящем году - участие в качестве партнера краевой «Бизнес-премии». ОАО «Аскольд» - одно из крупных социально значимых предприятий Приморского края и Дальнего востока. Нам важно быть сопричастными к экономическим преобразованиям, которые проходят у нас в крае, в первую очередь, к тем, которые связаны со строительством объектов к саммиту АТЭС -2012, с развитием нефтегазовой отрасли в крае. Ведь наша трубопроводная арматура может быть востребована во многих отраслях хозяйства.

Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата:

- Для Приморскстата, безусловно, самым главным событие года стала Всероссийская перепись населения. Мы долго к этому готовились, в крае была проделана просто колоссальная предварительная работа, но, в конечном счете, все зависело от того, как воспримут это мероприятие приморцы. К счастью, все прошло успешно. 96% жителей края, понимая важность обследования, лично ответили на вопросы переписчиков, за что им огромное спасибо. Работа над расшифровкой результатов идет полным ходом, и весной мы озвучим первые предварительные результаты. Надеюсь, что к следующему масштабному обследованию, которое пройдет в апреле 2011 года - переписи малого и среднего бизнеса, - приморцы отнесутся также с пониманием, ведь его итоги помогут получить объективную картину уровня развития этого сегмента предпринимательства, играющего существенную роль в экономике края.

Виктор ОCИПОВ, директор Владивостокского филиала ОАО «Первая грузовая компания»:

- Уходящий 2010 год стал довольно успешным как для дальневосточного рынка железнодорожных грузоперевозок в целом, так и для «Первой грузовой компании», в частности. У нас выросли объемы перевозимых грузов, и это хорошо. Возобновились поставки импорта, и это тоже хорошо. Появился дефицит вагонов, а это значит, что рынок вышел из кризиса, предприятия начали работать в полную силу. Конечно, для экономики региона это тоже очень позитивный знак. Надеюсь, в следующем году тенденция роста сохранится.

Что касается наших побед, то в 2010 году сразу несколько высших управленцев ОАО «Первая грузовая компания» попали в одиннадцатый рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» - совместный продукт Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Генеральный директор ОАО «ПГК» Салман БАБАЕВ назван в числе наиболее профессиональных 200 руководителей России и занял пятую строчку рейтинга среди топ-менеджеров транспортной отрасли.

Первое десятилетие 21 века выдалось для экономики Дальнего Востока богатым на события, и не всегда радостные. И запомнится оно, прежде всего, как время нестабильности, время глобального финансового кризиса. Ну, а для Первой грузовой компании» это десятилетие стало временем появления на свет. Компания была создана в 2007 году, и период ее становления как раз пришелся на экономический спад. Так что нам сразу пришлось доказывать свою состоятельность и жизнеспособность. Думаю, доказали.

Геннадий ЛАЗАРЕВ, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса:

- Мы заслужили право идти по пути самостоятельного развития - и это главное событие этого года. Мы видим свое будущее в подготовке выпускников, ориентированных для практической работы в бизнесе, власти и сфере услуг.

ВГУЭС - предпринимательский университет, который обучает студентов основам менеджмента во всех сферах сервисной деятельности. Сегодня сервис во всем мире рассматривают не как отдельную отрасль, а как стратегию развития современного общества. ВГУЭС стал единственным вузом во Владивостоке, активно включившимся во Всемирную неделю предпринимательства - широкомасштабный международный проект, охватывающий 100 стран. На площадках нашего вуза было проведено множество мероприятий: встреч молодежи с бизнес-тренерами, круглых столов и межрегиональных видеоконференций.

Также очень важно, что ВГУЭС стал победителем конкурса образовательных учебных заведений РФ на право стать центром подготовки волонтеров для участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр в г.Сочи.

Дмитрий МЕЛЬНИК, директор Приморского филиала ООО «Росгосстрах»:

- В 2010 году продолжился уход с рынка страхования края региональных компаний. Происходит активное перераспределение долей страхового рынка от неэффективных компаний к крупным игрокам, что является вполне закономерным процессом.

Наиболее значимые события для нашей компании. С 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ Группы Росгосстрах создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах».

РОСГОССТРАХ подтвердил свои лидерские позиции, как на рынке страхования РФ, так и в Приморском крае. Надежность компании в очередной раз подтверждена РА «Эксперт» на уровне А++ (исключительно высокая степень надежноcти).В этом году РОСГОССТРАХ вышел на рынок обязательного пенсионного страхования, создан НПФ РГС, создан его филиал в Приморском крае. Филиал вышел на первое место в крае по страхованию каско, уверенно растет количество договоров добровольного страхования жизни со сроком более 10 лет, развивается VIP-страхование.

Алексей КОЛДИН, председатель правления ООО «Примтеркомбанк»:

- В этом году Примтеркомбанку исполнилось 22 года, и на протяжении всех этих лет банк остается востребованным и находится в постоянном развитии. В условиях нестабильной рыночной экономики одним из основных показателей финансовой устойчивости банка является его платежеспособность, что ООО «Примтеркомбанк» и демонстрирует в течение всех лет своей деятельности.

За этот год нам многое удалось, были введены новые банковские продукты и услуги, такие как «Таможенные платежи», разнообразные кредитные продукты с привлекательными ставками, в том числе кредитование под поручительство организации, заключен договор с системой сбора и обработки платежей «ГОРОД», которая позволяет физическим лицам оперативно оплачивать в кассах банка все необходимые платежи. В городах Находка и Спасск-Дальний результативно работают дополнительные офисы Примтеркомбанка. Постоянно оптимизируется линейка вкладов с выгодными условиями.

Самые важные события, которые могут происходить, всегда связаны с детьми. В нашем банке работает много молодежи, которая участвует в государственной политике увеличения численности жителей Приморья, 2010 год для Примтеркомбанка в этом плане был «урожайным», в коллективе банка родилось 3 прекрасных малыша.

Пользуясь случаем, хочется поздравить всех настоящих и будущих клиентов Примтеркомбанка с новогодними праздниками и Рождеством. Желаю вам и вашим семьям благополучия, стабильности, процветания, здоровья, хорошего настроения и успехов.

Анвир ФАТКУЛИН, ректор Дальневосточного государственного технического университета:

- 2010 год стал годом исторических изменений в судьбе крупнейшего технического вуза Дальнего Востока - Дальневосточного государственного технического университета.

111 лет назад во Владивостоке был создан Восточный институт, который положил начало высшему образованию в регионе, заложил традиции образования, в том числе и технического. Все эти годы выпускники ДВПИ-ДВГТУ вливались в ряды инженерно-технических работников предприятий, пополняли ряды управленцев, уходили во власть, в науку и тем самым вносили существенный вклад в развитие региона.

Сегодня мы на переломном этапе. Как известно, университет входит в состав Дальневосточного федерального университета, и это открывает перед нами новые возможности. Их нужно увидеть и суметь ими воспользоваться. При этом я не скажу, что закрываются старые страницы - традиции технического образования в регионе сильны, и, я уверен, они найдут свое продолжение в новом федеральном университете. В новый год мы вступаем с надеждой на улучшение условий профессиональной деятельности, повышение уровня научных исследований, выход на более высокий уровень, в том числе и международный. Всем нам необходимо принять для себя те изменения, которые происходят, найти в них позитивное зерно, определить для себя те цели и задачи, которые в этих обновленных условиях каждый будет решать. Я уверен, что в следующем году те направления, которыми всегда был силен технический университет, будут только укрепляться, кафедры - развиваться, а благополучие сотрудников - увеличиваться. Желаю всем встретить Новый год с оптимизмом и верой в собственные силы и возможности. Пусть мир и достаток, внимание и любовь, уважение и тепло не покидают ваши дома. Крепкого здоровья, творческих успехов, плодотворной работы, счастья в новом, 2011 году!

Ольга ДОЛГОВА, управляющая Приморским отделением №8635 Сбербанка России:

- Считаю, что 2010 год был для Приморского отделения Сбербанка успешным. На протяжении всего года мы активно реализовывали Стратегию развития Сбербанка до 2014 года, в которой обозначены четкие и понятные цели по совершенствованию банковских процессов - в первую очередь тех, от которых напрямую зависит качество обслуживания клиентов. Причем «совершенствование» - это не абстрактное слово. Оно ведет к значительному, порой на сотни процентов, росту производительности труда сотрудников и, следовательно, к увеличению прибыли банка.

Уже сейчас очевидно, что в 2011 год мы войдем со значительным улучшением большинства наших финансовых показателей. Так, прибыль Приморского ГОСБ №8635 по состоянию на 1 декабря 2010 года составила 2,5 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем за 11 месяцев 2009 года.

Андрей БАЛАЦЕНКО, генеральный директор ОАО «Дальсвязь»:

- Подводя итоги уходящего года, мы можем отметить несколько поводов для гордости. Мы рады тому, что более полумиллиона дальневосточников выбрали DISLY Интернет. Это говорит о доверии абонентов к компании, мы ценим это и намерены в дальнейшем радовать наших клиентов выгодными предложениями, работать над повышением уровня сервиса и качества оказания услуг.

Особой гордостью Дальсвязи является Интерактивное телевидение TVi. На сегодняшний день этой услугой пользуются уже 140 тыс. человек. Это вторая по численности абонентская база в России. В новом году Интерактивное телевидение TVi от Дальсвязи значительно расширит свои возможности: появится функция «отложенной трансляции» («персональный сетевой видеомагнитофон», позволяющий записать любимую передачу или фильм), караоке, радиостанции и интерактивный магазин музыки. Кроме этого, скоро абоненты TVi увидят уникальные для Дальнего Востока телеканалы, в том числе в формате HD (телевидение высокой четкости).

И, разумеется, наша компания активно участвует в знаковых региональных проектах. Мы строим IT-инфраструктуру для объектов саммита АТЭС. Также в уходящем году мы пришли с оптикой во многие отдаленные районы Дальнего Востока, сделав цифровые услуги доступными даже для жителей глубинки.

Дмитрий МАСЛОВСКИЙ, генеральный директор ОАО «Приморнефтепродукт» НК «Альянс»:

- Вы ждете, что я, как руководитель компании, назову главным завершение экономического кризиса? Стабильность в бизнесе важно. Но главными событиями для всех нас, считаю, были два юбилея. Во-первых, 65-летие Великой Победы. Память - наверное, и есть самое святое для россиянина. И отрадно, что она возвращается к современникам. Наша компания активно участвовала в программе поддержки ветеранов. А 150-летие Владивостока запомнилось не просто праздником, а выражением любви горожан к родному городу. И мы сделали свой подарок городу - коллективом вышли на возрождение зеленого сквера на Второй Речке. Деревца принялись и, надеюсь, весной станут зеленым кордоном для жителей домов у транспортной развязки.

Александр ЗАНЬКОВ, управляющий Владивостокским филиалом ОАО «СУЭК», генеральный директор ОАО «Приморскуголь»:

- Из наиболее значимых событий уходящего года хочу отметить установление производственного рекорда суточной добычи в шахтоуправлении «Восточное» (п. Липовцы) - единственном предприятии в крае по добыче каменного угля подземным способом. За сутки липовецкие шахтеры выдали на-гора 6,43 тыс. тонн угля. В целом предприятию удалось выйти на суточный уровень добычи в 5 тыс. тонн. Добиться таких результатов угольщикам удалось за счет внедрения в производство и успешного освоения нового высокопроизводительного очистного комбайна SL-300 немецкого производства. Крупнейшее угледобывающее предприятие «Приморскугля» разрезоуправление «Новошахтинское» также успешно выполнило взятые на себя обязательства.

С планом по добыче и отгрузке угля потребителям в объеме 4 млн тонн горняки справились досрочно. Поэтому я от всей души хочу поздравить приморских угольщиков с достойным завершением года, с наступающими праздниками, поблагодарить за эффективную работу и пожелать здоровья и достижения новых производственных рубежей!

Галина ДОЦЕНКО, первый заместитель председателя правления Примсоцбанка:

- Отмечу, что в 2010 году продолжилось развитие нашей филиальной сети с упором на максимальный комфорт и удобство обслуживания клиентов Примсоцбанка. В марте, например, переехал в новое помещение филиал в Омске, летом - филиал в Петропаловске-Камчатском, который увеличил свою площадь вдвое, почти до 800 кв. м. Теперь мы органично выходим на новые территории. В частности, принято решение об открытии в начале 2011 года филиала на Урале - в Екатеринбурге.

Из значимых событий в банковском секторе я бы отметила оживление ипотечного рынка. Примсоцбанк как наиболее активный региональный игрок почувствовал это сразу. Достаточно привести цифры: в 2009 году, на который пришелся пик падения рынка, объем выданных банком ипотечных кредитов составил 224 млн рублей. На 1 декабря 2010 года эта цифра увеличилась ровно на 1 млрд рублей! Средний размер ипотечного кредита приблизился к 2,2 млн рублей, и, по нашим оценкам, более 550 российских семей смогли улучшить свои жилищные условия, став клиентами Примсоцбанка. Мы предлагаем уже 15 разноплановых ипотечных программ, а несомненным успехом для нас стало введение двух специализированных кредитов - «Материнский капитал» и «Военная ипотека», которые отличаются своей социальной направленностью.

Вячеслав ПЕРЦЕВ, генеральный директор ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП)

- Если я оценю работу ВМТП в течение этого года как очень хорошую, то, считаю, никто не сможет упрекнуть меня в предвзятости. В январе-ноябре грузооборот порта составил 6 млн 467 тыс. тонн, что составляет 107% годового плана и на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Думаю, что год мы закроем показателем, максимально близким к 7 млн тонн.

ВМТП «вырос» практически по всем позициям: по контейнерам на 45%, по машинам почти вдвое, экспортных металлов мы переработали на миллион больше запланированного. Достаточно успешно выглядят и наши финансово-экономические показатели. По предварительным данным, прибыль компании по результатам 2010 года превысит в два раза плановые цифры.

С учетом того, что в прошлом году ВМТП функционировал в нормальном режиме и, в отличие от некоторых портовых операторов, объемы грузопереработки у нас значительно не падали под влиянием кризиса, производственные показатели порта 2010 года выглядят достойно. Мы можем себе позволить не отмечать, что «вышли на докризисный уровень». В общем, у нас все получилось.

Тамара ВАВИЛОВА, хозяйка усадьбы «Вавилово», основательница компаний «Вишневый сад» и «Ностальгия»:

- Для меня самым главным и радостным событием года стало то, что внук завершил образование в Швейцарии, где он обучался по специальности ресторатор/отельер. Сейчас ему предстоит преддипломная практика в Чикаго, после чего он собирается вернуться в родной Владивосток. А значит, семейный бизнес будет находиться в надежных руках.

Марина ШЕМИЛИНА, председатель Общественного совета предпринимателей:

- Если говорить про мою общественную работу, то, безусловно, событием года стало проведение 25 ноября Третьего съезда предпринимателей Приморского края. Подобное мероприятие проводится один раз в три года. Нынешний съезд отличался высокой активностью предпринимателей: за неделю до съезда была приостановлена регистрация, так как желающие принять участие просто бы не вместились в конференц-зал; поступали инициативы от предпринимателей о тематике секций; до последнего дня поступали предложения в проект резолюции съезда. Тематические секции прошли, что называется, «на ура». Благодаря тому, что подготовкой их занимались представители Общественного совета предпринимателей Приморья, секции были актуальны, полезны и интересны. И по сей день предприниматели звонят и интересуются судьбой принятой резолюции. Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей «Золотого Рога» с наступающим Новым годом. Пусть счастье и благополучие поселятся в каждом доме! Желаю всем мира, уюта, тепла, исполнения желаний и достижения новых вершин!

Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая:

- Для меня главное событие 2010 года - создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и фактическая ревизия постановления Правительства Российской Федерации №184 о трехчасовом оформлении судов с уловами водных биоресурсов. Фактически мы отброшены на три года назад.

Главная тенденция 2010 года - рост инвестиций в рыбной отрасли: пять рыбоперерабатывающих заводов вступили в строй на Камчатке, два модернизированы на Курилах, современной фабрикой по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью оборудовано каждое четвертое крупнотоннажное рыболовное судно на Дальнем Востоке.

Главная надежда 2010 года - рост поставок продукции на внутренний рынок, который происходит из-за увеличения доходов населения. Очень рассчитываем, что и в 2011 году россияне не потеряют интерес к потреблению рыбы.

Михаил ШУКАЙЛОВ, генеральный директор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»:

- Событий было достаточно много. Традиционно, главное для нас - получение Паспорта готовности к зиме 2010-2011 годов в установленный срок и безо всяких «оговорок» со стороны контролирующих органов. Для нас это - справедливая оценка проделанной работы. Ведь, несмотря на сложности из-за тарифного недофинансирования, в этом году мы смогли утроить объем капитальных и средних ремонтов основного оборудования наших электростанций и котельных, на треть увеличили замену теплотрасс, накопили нормативные запасы топлива. И в декабре мы достойно прошли проверку первыми серьезными морозами.

Безусловно, событиями, и не только для нас, стали федеральные законы «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О теплоснабжении». Хоть первый из них был принят в конце 2009 года, но его реализация началась, по сути, прошедшим летом. С тех пор нашей энергокомпанией была проведена большая работа с потребителями и транспортировщиками тепловой энергии, местными органами власти в пяти субъектах ДФО, связанная с оснащением приборами учета. Второй закон впервые в российском законодательстве ввел многие понятия, касающиеся теплоснабжения. Но для того, чтобы он заработал в полную силу, нужны подзаконные акты...

Газификация Приморья - событие? Конечно. Судить можно хотя бы по вниманию, уделяемому этому процессу президентом и премьером России. Для ДГК это - возможность решить экологические проблемы энергетического производства во Владивостоке, повысить надежность энергоснабжения приморской столицы. В уходящем году мы уже начали здесь реализацию масштабного проекта по переводу сразу трех энергоисточников на природный газ: ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная». И уже в период саммита, осенью 2012 года, они небо коптить не будут.

Кстати, после реализации этого инвестпроекта, вплоть до его окупаемости, вся экономия от повышения эффективности производства электрической и тепловой энергии во Владивостоке будет оставаться в энерготарифе и направляться на погашение взятых нами кредитов на газификацию. Данное решение департамента по тарифам администрации Приморского края тоже можно назвать событием для нас. Оно на деле показывает поддержку начинаний ДГК со стороны приморской власти.

Эльвира БЕЛОВА, генеральный директор компании «Милленниум»:

- Сложно выделить какое-то одно событие. У меня уходящий год в целом выдался очень богатым на командировки и путешествия, которые принесли много интересных встреч, новых знакомств, стали источником вдохновения, в т.ч. в бизнес-процессах. Я еще раз убедилась в том, что эмоциональная окраска любого события зависит исключительно от нас самих. Возьмем, к примеру, переполошивший всю Европу знаменитый вулкан Эйяфьятлайокудль. Я, как и сотни других туристов, застряла в аэропорту, возвращаясь с миланского мебельного салона, но вместо того чтобы поддаваться бессмысленной панике, восприняла незапланированный 5-дневный отпуск в одном из любимых городов Италии как подарок судьбы. Бродила по миланским улочкам, общалась с итальянцами (впервые обошлась без переводчика!) и получала колоссальное наслаждение от того, что наконец-то «нашла» время для отдыха. Еще одно событие этого года - дочь окончила московский институт и окончательно закрепилась в крупной международной компании. Теперь привыкаю к мысли, что ребенок стал совсем взрослым и самостоятельным. Если говорить о бизнесе, то хочется верить, что выздоровление мебельного рынка началось. По крайней мере, возвращение старых клиентов за новой мебелью об этом свидетельствует.

Сергей ИЩЕНКО, генеральный директор пищевого производственного объединения «Никольск»:

- Уходящий год ознаменовался для меня стразу тремя важными событиями. В канун новогоднего праздника президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ о присвоении мне почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ», а саму награду я получил из рук губернатора Сергея ДАРЬКИНА на торжественном приеме 8 декабря. Это не только высокая оценка правительством деятельности нашего предприятия, но и признание значимости отрасли для государства. Кроме того, в марте я защитил диссертацию и получил ученую степень доктора технических наук. К этому событию я шел долгие годы, совмещая научную деятельность с производственной, а сегодня с огромным удовольствием вкладываю свои знания и опыт в аспирантов. Возвращаясь к вопросу личных достижений, не могу не отметить недавнюю награду - победу в краевом бизнес-конкурсе «Шеф года». Я был одним из немногих номинантов, чей бизнес расположен вне Владивостока, и тем более приятно, что солидный экспертный совет склонил чашу весов в мою пользу. Надеюсь, что и следующий год будет также очень продуктивным и для меня, и для коллектива возглавляемого предприятия, и для пищевой отрасли Приморья в целом. С Новым годом! С новыми перспективами!

Владимир КОРЧАНОВ, управляющий директор ОАО «Дальневосточное морское пароходство»:

- Если говорить об отрасли, да и стране в целом, то самым важным событием этого года считаю общее улучшение финансовой ситуации, активизацию бизнеса во второй половине года. Что касается Дальневосточного морского пароходства, то для нас особым событием года стал 130-летний юбилей пароходства. ДВМП является вторым по старшинству пароходством в стране.

Еще одно знаковое событие произошло в конце года - во Владивосток зашло самое крупное грузовое судно в истории ДВМП и в истории дальневосточного судоходства FESCO Diomid. Этот контейнеровоз начал работу на нашей собственной линии между портами КНР и Дальнего Востока. Это было больше региональное, чем внутрикорпоративное, событие, поскольку дало импульс к развитию портовой инфраструктуры, которая является очень важной составляющей региональной экономики. В личной жизни особенно значимых событий не произошло, хотя оба моих родителя справили 70-летний юбилей.

Александр СУББОТИН, генеральный директор компании ООО «Дальстройбизнес-II»:

- Пожалуй, главным в минувшем году было то, что удалось сохранить работоспособный коллектив. Сам по себе год был сложный - по заказам, объемам, но нам его удалось пройти без потери людей. А второе, он был очень удачным в личном плане - у меня впервые в жизни состоялись три персональных художественных выставки. Теперь можно и отдохнуть - едем с семьей в круиз по Индийскому океану - Маврикий, Мадагаскар, Сейшельские острова, Кения.

Вячеслав ГОРОБЕЦ, генеральный директор ОАО «Дальневосточный ипотечный центр»:

- Если говорить об ипотечном рынке в целом, то нужно отметить его значительный рост в уходящем году. Люди поверили в завтрашний день, что безусловно отразилось на интересе населения к приобретению жилья в ипотеку. Например, у нас объем выдач ипотечных займов вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с расширением филиальной сети, введением новых программ, таких как «Военная ипотека», «Материнский капитал», и, конечно, уменьшением процентной ставки. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в банках составила 13,3% годовых по состоянию на 1 ноября. В то же время по ипотечным займам, выданным нашим заемщикам в 2010 году, средневзвешенная процентная ставка еще меньше - 11,1% годовых.

Уверены, что следующий год принесет еще больше хороших новостей для тех, кто планирует улучшить свои жилищные условия. Мы в свою очередь готовы помочь в этом!

Людмила ДАВЫДЕНКО, президент Объединения строителей «Властра»:

- 2010 год для меня стал поворотным и определяющим на следующие 10-15 лет. И, как ни странно, это не строительство, а сфера ЖКХ и развитие социального предпринимательства. В ЖКХ развал, а социальное предпринимательство отсутствует в крае как таковое. Хочется внести свою лепту в улучшение ситуации.

А конец года подарил еще одну идею, сформулируем ее пока так: «Создание общественной системы малой авиации». Возможно, стояние в пробках на дорогах так достало, что нестерпимо хочется взлететь, или темп жизни требует новых скоростей. Как бы то ни было, перспективы здесь для приморского бизнеса такие - аж дух захватывает! В предновогодние дни хочу пожелать всем приморцам здоровья, семейного благополучия, счастья и творчества в 2011 году! От винта!

Александр БОРДЮГ, полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в ДФО, директор компании «Титул-ДВ»:

- 2010 год в целом прошел очень хорошо, положительные события и эмоции перевесили всегда имеющие место проблемы и разочарования. Однако самое главное событие для меня - это окончание моим сыном средней школы и успешное поступление его на строительный факультет ДВГТУ. Можно сказать, что он пошел по стопам деда и отца.

Алексей СУРНИН, гендиректор ЗАО СТС «Текновуд»:

- Год был хороший, наше предприятие получило прибыль. В этом году два новых завода «Тернейлеса» вышли на полную мощность. Главное - что ввод запретительных пошлин на экспорт круглого леса сначала отложили на год, а потом, говорят, и вовсе отменили в связи с вступлением страны в ВТО. Для нас это удар - мы-то рассчитывали на введение этих пошлин, готовились, ввели в строй два новых завода, что позволяет нам полностью перерабатывать добываемую древесину. Отмена пошлин - издевательство над лесопереработчиками. Для меня лично важное событие года - мой сын отслужил в армии, в войсках специального назначения в Уссурийске.

Лариса СОЛОМАНЮК, руководитель муниципального учреждения «Агентство по продаже муниципальной и земельной недвижимости»:

- У меня главное событие года - рождение моей внучки Анастасии. Она, на мой взгляд, будет очень хорошая, серьезная девочка. А второе - меня назначили директором предприятия «Муниципальное учреждение «Агентство по продаже муниципальной и земельной недвижимости». И это событие перевернуло вверх дном всю мою устоявшуюся жизнь. Теперь к приватизации жилого фонда, которой я занимаюсь с начала 1990-х гг., прибавилась работа и с нежилым фондом.

Сергей ЛЕГКИЙ, исполнительный директор СРО «Некоммерческое партнерство проектировщиков Приморского края»:

- Я считаю, что особо значимым событием уходящего года было то, что приморские проектировщики смогли создать свою саморегулируемую организацию и зарегистрировать ее 27 января. До этого мы целый год говорили, что должны объединиться, и нужна своя организация. И получилось - неплохо. Ведь не разошлись по межрегиональным СРО, и сегодня занимаемся реальной работой. И хорошие результаты, конечно, уже есть.

Я верю, что все у нас будет хорошо, потому, что мы в своей отрасли теперь управляем сами.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- Основным событием в нашей отрасли стало то, что рынок восстановился. Причем в Приморье эта тенденция просматривается наиболее наглядно - сильных кандидатов не хватает, и некоторые позиции компании долго не могут закрыть. Что касается нашего агентства, то в уходящем году мы поставили рекорд - выполнили очень сложный заказ (позиция топ-менеджера в крупной международной компании), каких до этого не выполняли. Мы этим гордимся.

Также в этом году мы впервые провели выездной зарубежный семинар в Пекине. Это стало для нас большим событием. В личном плане тоже в этом году было очень значимое событие - сын окончил с отличием один из лучших университетов Китая Tsinhua и получил работу в крупной международной консалтинговой компании.

Елена РАУД, генеральный директор сети кадровых агентств «Успех»:

- К основным событиям года я бы отнесла то, что спрос на наши услуги восстановился на 80% по отношению к докризисному; объем продаж восстановился на 100%. Также событием для нас стала смена президента Ассоциации консультантов по персоналу - АКПП возглавила очень деятельная Юлия Сахарова, и мы получили статус регионального представителя ассоциации.

Также этот год отмечен становлением агентства в Хабаровске, а также открытием учебного центра «Успех» и проведением V научно-практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы». Кроме этого, в этом году к нам в компанию пришли несколько очень интересных сотрудников.

В семье событием стало появление нового дорогого для меня человека - будущей невестки. Также в этом году много путешествовала.

Алексей РАЧЕНКОВ, генеральный директор КГУП «Государственное агентство по продовольствию Приморского края»:

- Главным событием этого года для меня стала смена рода деятельности. Десять лет я находился на госслужбе, а теперь перешел в реальный сектор экономики, но остался при этом в системе производства продукции сельского хозяйства. Сейчас я вижу реальную перспективу у нашего предприятия. Госпродагентство нужно и производителям, и потребителям, потому что является связующим звеном в их отношениях. У предприятия амбициозные и далеко идущие планы.

В следующем году Госпродагентство станет дилером ведущих заводов-изготовителей техники, представит приморский рис на рынках за пределами края. Пробная партия уже готова к отправке. Кроме того, мы планируем развивать все формы хозяйствования на земле, в том числе малые. В крае будут созданы заготовительные пункты для сдачи населением излишков произведенной в ЛПХ продукции.

К итогам уходящего года можно отнести открытие комбикормового завода, построенного совместно с иностранными партнерами, который так же будет способствовать развитию сельхозпроизводства.

Сергей МАТВЕЕВ, председатель профкома ЗАО «ГХК Бор»:

- Главное событие 2010 г. - «Бор» продолжает работать. В этом году была продемонстрирована удивительная сплоченность коллектива «Бора», организовавшего два митинга протеста против нарушений трудового законодательства и задержек с выплатой зарплаты. 25 сентября «Бор» отметил день рождения - ему исполнился 51 год. 51 год назад была выпущена первая продукция комбината.

В честь этой даты на «Боре» были проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия. В этом году в честь дня рождения «Бора» малыши рисовали - из этих рисунков составлена целая выставка на тему «Бор» глазами детей», а ученики постарше писали сочинение на тему «Мои родители работают на «Боре». Я сам ходил в школу и видел глаза этих детей. Именно ради этого поколения детей мы, родители, и живем, стараемся, чтобы наши дети в будущем жили лучше нас.

Лично для меня событием года стала поездка на Украину, в Донецк, где живут мои отец и сестра. Я увидел их впервые за последние 5 лет. Рабочий человек и в Донецке, и в Дальнегорске живет примерно одинаково. Там не лучше, чем здесь.