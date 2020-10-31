Отопление, дрова и вывоз мусора: приморцы решили, на что пойдут деньги в сфере ЖКХ

В регионе проходит серия публичных обсуждений проекта бюджета на 2021 год

Общественные слушания бюджета региона на 2021 год продолжаются в Приморье. На этот раз простые жители края, общественники, активисты и профильные чиновники обсудили сферу ЖКХ: внесли свои предложения в развитие отрасли, обратили внимание на проблемные точки.

Присоединиться к мероприятию можно было как очно, так и дистанционно. Несколько сотен приморцев приняли участие в слушаниях онлайн в аккаунте правительства Приморья в Instagram. Там же можно было задать вопрос представителям органов власти и получить развёрнутый ответ.

ЖКХ — сфера, традиционно больше всего волнующая жителей края. Ведь именно недоработки в жилищно-коммунальном хозяйстве сразу же сказываются на жизни приморцев.

«Вам отопление дали? Нам еще нет. Хотя вот в некоторых районах тепло уже с 23 октября. Я бы с удовольствием поговорила о тёплых семейных отношениях и сезонных "простудах" с ответственными за "тёплые квартиры". Вот и на минувших во вторник общественных слушаниях "Народного бюджета" обсудили финансирование сферы ЖКХ на 2021 год», — написала у себя на страничке журналист и блогер Татьяна Глаголева.

По причине актуальности темы для каждого жителя края власти и решили привлечь население к работе над бюджетом в этой отрасли. Во время заседания участники могли «с руки» задать вопрос главе региона и профильным чиновникам. Например, председателя совета ветеранов Красноармейского района Наталью Хандошко волновала возможность продажи дров населению по сниженному тарифу. Как выяснилось, изменения в этом направлении уже начались. Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко уточнила, что два года назад в Приморье начали появляться первые районные топливные компании, так называемые гортопы, которые в каждом муниципалитете занимаются продажей дров населению по цене, утвержденной краевым агентством по тарифам. Она ниже фактической цены в два и более раза, в пределах норматива потребления твердого топлива.

Работа в сфере ЖКХ ведётся по всем направлениям. Накануне старта отопительного сезона власти заменили десятки километров водопроводных труб, сотни единиц оборудования котельных и насосных станций.

«Благодаря программе “Чистая вода” заменены километры трубопроводов, построены новые станции водоочистки и насосные, заменено другое оборудование. В этом году значительные работы ведутся в Арсеньеве, Зарубино, Славянке, Камень-Рыболове, Хороле. Не везде они идут в соответствии с графиком, но мы выезжаем на эти объекты, с подрядчиками находимся в постоянном диалоге. Главы на месте контролируют работы», – сказал Олег Кожемяко, добавив, что параллельно ведется проектирование еще нескольких крупных объектов ЖКХ, ремонт и строительство которых начнется в последующие годы.

Важное направление работы — газификация. К «голубому топливу» уже подключили жителей микрорайона «Радужный» в Уссурийске, завод «СпасскЦемент» в Спасске-Дальнем, одно из крупнейших предприятий региона. В планах — подвести газ к объектам ТОР «Надеждинская», другим населённым пунктам Приморья.

Отметим, следующее публичное слушание состоится в пятницу, 30 октября. Жители края смогут внести свои предложения в бюджетирование сферы сельского хозяйства и рыбной промышленности.