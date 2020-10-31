Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отопление, дрова и вывоз мусора: приморцы решили, на что пойдут деньги в сфере ЖКХ
В регионе проходит серия публичных обсуждений проекта бюджета на 2021 год
Общественные слушания бюджета региона на 2021 год продолжаются в Приморье. На этот раз простые жители края, общественники, активисты и профильные чиновники обсудили сферу ЖКХ: внесли свои предложения в развитие отрасли, обратили внимание на проблемные точки.
Присоединиться к мероприятию можно было как очно, так и дистанционно. Несколько сотен приморцев приняли участие в слушаниях онлайн в аккаунте правительства Приморья в Instagram. Там же можно было задать вопрос представителям органов власти и получить развёрнутый ответ.
ЖКХ — сфера, традиционно больше всего волнующая жителей края. Ведь именно недоработки в жилищно-коммунальном хозяйстве сразу же сказываются на жизни приморцев.
«Вам отопление дали? Нам еще нет. Хотя вот в некоторых районах тепло уже с 23 октября. Я бы с удовольствием поговорила о тёплых семейных отношениях и сезонных "простудах" с ответственными за "тёплые квартиры". Вот и на минувших во вторник общественных слушаниях "Народного бюджета" обсудили финансирование сферы ЖКХ на 2021 год», — написала у себя на страничке журналист и блогер Татьяна Глаголева.
По причине актуальности темы для каждого жителя края власти и решили привлечь население к работе над бюджетом в этой отрасли. Во время заседания участники могли «с руки» задать вопрос главе региона и профильным чиновникам. Например, председателя совета ветеранов Красноармейского района Наталью Хандошко волновала возможность продажи дров населению по сниженному тарифу. Как выяснилось, изменения в этом направлении уже начались. Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко уточнила, что два года назад в Приморье начали появляться первые районные топливные компании, так называемые гортопы, которые в каждом муниципалитете занимаются продажей дров населению по цене, утвержденной краевым агентством по тарифам. Она ниже фактической цены в два и более раза, в пределах норматива потребления твердого топлива.
Работа в сфере ЖКХ ведётся по всем направлениям. Накануне старта отопительного сезона власти заменили десятки километров водопроводных труб, сотни единиц оборудования котельных и насосных станций.
«Благодаря программе “Чистая вода” заменены километры трубопроводов, построены новые станции водоочистки и насосные, заменено другое оборудование. В этом году значительные работы ведутся в Арсеньеве, Зарубино, Славянке, Камень-Рыболове, Хороле. Не везде они идут в соответствии с графиком, но мы выезжаем на эти объекты, с подрядчиками находимся в постоянном диалоге. Главы на месте контролируют работы», – сказал Олег Кожемяко, добавив, что параллельно ведется проектирование еще нескольких крупных объектов ЖКХ, ремонт и строительство которых начнется в последующие годы.
Важное направление работы — газификация. К «голубому топливу» уже подключили жителей микрорайона «Радужный» в Уссурийске, завод «СпасскЦемент» в Спасске-Дальнем, одно из крупнейших предприятий региона. В планах — подвести газ к объектам ТОР «Надеждинская», другим населённым пунктам Приморья.
Отметим, следующее публичное слушание состоится в пятницу, 30 октября. Жители края смогут внести свои предложения в бюджетирование сферы сельского хозяйства и рыбной промышленности.
Новости партнеров
Новости тематики
- Отопление, дрова и вывоз мусора: приморцы решили, на что пойдут деньги в сфере ЖКХ
- Борис Ступницкий: Приморье — жемчужина России
- Дорого, вкусно и полезно: депутат Руслан Галицкий предложил вернуть комбинат питания для школ Приморья
- 82 года Приморью: развитие региона и помощь незащищённым слоям населения
- Ученые Дальнего Востока одобрили проект НЗМУ
- Вы детей кормите: Олег Кожемяко оказался в шоке от детского питания в школах края
- Автор романа "Казус Кукоцкого" Людмила Улицкая может стать лауреатом Нобелевской премии
- Жители Сахалина нарушили режим самоизоляции на почти на 2 миллиона рублей
- Пенсионерам Дальнего Востока хотят подкинуть на дорожку
- Дальний Восток признан вымирающим регионом
Новости раздела
- Отопление, дрова и вывоз мусора: приморцы решили, на что пойдут деньги в сфере ЖКХ
- Борис Ступницкий: Приморье — жемчужина России
- Экологическая катастрофа на Камчатке внезапно рассосалась
- Дорого, вкусно и полезно: депутат Руслан Галицкий предложил вернуть комбинат питания для школ Приморья
- 82 года Приморью: развитие региона и помощь незащищённым слоям населения
- Ученые Дальнего Востока одобрили проект НЗМУ
- Власти Приморья следят, чтобы пандемия не оставила приморцев без работы
- Вы детей кормите: Олег Кожемяко оказался в шоке от детского питания в школах края
- Жители Приморья могут указать властям, как сделать жизнь в крае комфортнее
- Олег Кожемяко договорился: 2021 года Приморский край начнет масштабную газификацию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный руководитель готов взять на вооружение беспредел "лихих" 90-х?..
- Иностранцы будут получать 50% полугодовой чистой прибыли группы компании FESCO
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- Соблюдение масочного режима проверяют во Владивостоке
- Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"
- Экспертный совет обсуждает и действует
- Строительство детсада в микрорайоне Патрокл во Владивостоке планируется завершить до конца года
- Жителей Приморья призывают остерегаться кибермошенников
- Во Владивостоке отремонтировали фасады 43 исторических зданий
- Объединяйтесь: что такое ТОС и зачем приморцам нужно идти на три буквы