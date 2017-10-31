Бизнес-гороскоп: Львам вряд ли откажут в премии

Гороскоп на неделю с 31 октября по 5 ноября

ОВЕН. Постарайтесь более-менее благоразумно расходовать имеющийся у вас финансовые ресурсы. В четверг вам могут предложить нечто такое, что заставит загореться ваши глаза. Что ж, пусть горят, но соглашаться без тщательных раздумий не стоит. В коллективе лучше иметь рабочие отношения, а не дружить домами.

ТЕЛЕЦ. В целом неделя удачна в финансовом плане. В понедельник вы можете с легкостью решить многие деловые вопросы. А в четверг вас могут попытаться ввести в заблуждение, так что проявите осторожность. В среду и субботу вероятны денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. На нынешней неделе возможны непредвиденные затраты или вложения, которые, впрочем, быстро окупят себя с лихвой. Во вторник вероятны крупные денежные поступления, которые вы сможете потратить на отдых и на подарки близким людям.

РАК. Во второй половине недели вероятно значительное улучшение вашего материального положения. Возможно, вы сделаете немало удачных покупок, особенно если с повышенной придирчивостью будете относиться к качеству приобретаемого товара.

ЛЕВ. Есть вероятность денежных поступлений, возможно, вы получите премию. Постарайтесь разобраться с важными документами и отчетами еще в начале недели, от этого может зависеть ваш финансовый успех в будущем.

ДЕВА. Деньги у вас будут, но и незапланированные траты тоже. Постарайтесь не увлекаться, Фортуна, конечно, улыбается вам, но не будет же она заниматься этим до бесконечности. В выходные берегите кошелек, не покупайте всё без разбору, не становитесь жертвой рекламы.

ВЕСЫ. Материальная сторона вашей жизни будет особенно значима на этой неделе. Хорошее время, чтобы приобрести посудомоечную машину или новый смартфон. Только обратите пристальное внимание на их качество. Сейчас не время брать кредит.

СКОРПИОН. В финансовой сфере намечается уверенный подъем. Вы сможете обновить гардероб или отправиться в путешествие. В конце недели вам отдадут старые долги, выпишут премию, порадуют приятными подарками.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели постарайтесь не портить отношения с начальством, так как вам придется неоднократно обращаться к нему за помощью, в том числе и материальной. Не отказывайтесь от возможности подработать. В четверг или пятницу обещаны денежные поступления.

КОЗЕРОГ. Сейчас самое время для закладывания фундамента вашего будущего материального благополучия. Постарайтесь использовать его оптимальным образом - посвятите максимум усилий именно финансовым делам и профессиональной сфере.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе появятся возможности для улучшения вашего материального положения. Однако в понедельник проявите здравомыслие и осторожность, чтобы не наделать ошибок. В среду вам может внезапно понадобиться крупная сумма денег. Звезды советуют задуматься о кредите, только внимательно изучите все условия.

РЫБЫ. В понедельник и пятницу остерегайтесь авантюрных ситуаций. Вам также необходимы внимательность и сосредоточенность в работе с документами, при заключении договоров и заполнении ведомостей. В субботу вероятно улучшение финансового положения. В воскресенье возможны непредвиденные расходы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.