Заповедник дал туризму "зеленый"

Морской заповедник ДВО РАН не стал закрывать свои природные «активы» от людей

Морской биосферный заповедник ДВО РАН – по-настоящему уникальный для России, ведь 98% его площади занимает акватория. Его территория становится не только объектом пристального внимания ученых, но и желаемым местом посещения туристов – заповедник занимает одни из самых красивых пляжей Приморского края.

О том, как заповедник организует потоки туристов и справляется со стихийным наплывом отдыхающих, деловой газете «Золотой Рог» рассказал экс-директор Морского биосферного заповедника ДВО РАН Сергей ДОЛГАНОВ.

– Сергей Михайлович, организационная структура морского заповедника выстроена исходя из триединой задачи: охрана территории, научно-исследовательская работа, а также экологическое просвещение населения и пропаганда идей охраны природы. Можно ли достичь баланса между охраной заповедных территорий и желанием людей наслаждаться нетронутой природой?

– Находить компромисс в этом вопросе необходимо каждому заповеднику. Порой, конечно же, возникают сложности. Наш заповедник занимает 10% залива Петра Великого, который своими теплыми водами ежегодно привлекает тысячи туристов со всего Дальнего Востока, и лучшие места залива имеют статус особо охраняемых территорий. Безусловно, в летний период мы испытываем огромный пресс от многотысячного потока людей, который старается нелегально проникнуть в заповедник. Больше всего от этого страдает бухта Астафьева, расположенная недалеко от крупнейших баз отдыха Хасанского района. Видя столь большой интерес со стороны жителей и гостей края, мы пошли туристическому потоку навстречу и установили информационный центр, где турист может оформить путевку в заповедник и отдохнуть на пляже. Мы даже специально разработали экологический маршрут, который назвали «Чудесный мир бухты Астафьева». И этот вариант устроил всех: и заповедник, и огромный туристический поток, который удалось направить в цивилизованное русло.

– В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» туристический поток в регионе растет очень динамично. И на его волне особенно комфортно чувствует себя экологический туризм. Развивает ли морской заповедник новые направления и туристические маршруты?

– Благодаря расположению заповедника туристическая инфраструктура развита достаточно хорошо – близость пляжных баз отдыха обеспечивает гостей заповедных территорий всем необходимым. Таким образом, сторонние инвесторы занимаются этим вопросом, а заповедник, как и положено, остается только площадкой для проведения эколого-просветительской деятельности. Принимая во внимание растущие турпотоки, мы разработали более 20 маршрутов для групп туристов, которые возглавляет сотрудник заповедника. Он проводит группы по экологическим тропам, рассказывает о заповеднике, об особенностях объектов показа и о важности сохранения природной среды. После экскурсии туристы могут отдохнуть на пляже и насладиться чистыми бухтами и теплым морем. И ежегодно заповедник посещают тысячи туристов, но делают это санкционированно – антропогенное влияние на заповедную природу минимально. Гости акватории не оставляют мусора, не нарушают хрупкие экосистемы территории, но при этом получают море положительных эмоций.

– Какие туристические объекты показа может предложить Морской заповедник?

– Дальневосточный морской заповедник относится к кластерному типу, состоит из четырех участков, и каждый участок по-своему интересен. На Южном участке наибольшей популярностью пользуется туристический маршрут «Самый южный остров России» - о. Фуругельма. Объектом показа служит батарея 130-мм орудий береговой охраны № 250. Не меньшей популярностью пользуется и водный туристический маршрут «Берег поющих сосен» вдоль побережья Восточного участка. Только здесь можно увидеть скалистые берега, поросшие соснами с гротами и пещерами, а весной контраст соснам придают цветущие рододендроны.

После морской прогулки можно зайти в бухту Среднюю и в рамках экскурсии «Гроты, бонсай и бирюзовое море бухты Средней» отдохнуть на песчаном пляже у чистого моря. На Западном участке в б. Миноносок полуострова Краббе можно познакомиться с основами марикультуры – увидеть, как выращивают приморского гребешка. На Северном участке на о. Попова в эколого-просветительском центре заповедника работает наш музей «Природа моря и ее охрана», этнографический комплекс «Наследие», и в распоряжении туристов находятся еще шесть экологических маршрутов, которые работают как для взрослых, так и для детей.

На фото: Экс-директор Морского биосферного заповедника ДВО РАН Сергей Долганов: «Видя большой интерес со стороны жителей и гостей края, мы пошли туристическому потоку навстречу».

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.