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К Земле несется разрушительный астероид
На днях российские ученые открыли третий опасный астероид, который движется по орбите, предполагающей столкновение с Землей. Небесное тело было зафиксировано при помощи сети роботов-телескопов МАСТЕР, созданной МГУ им. М.В. Ломоносова в содружестве с тремя отечественными университетами (Екатеринбурга, Иркутска и Благовещенска), Кисловодской станцией Пулковской обсерватории РАН и университетом города Сан-Хуан (Аргентина). Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель проекта Глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР Владимир Липуновым рассказал «Известиям» о том, что столкновение нового метеорита с Землей может привести к сильному цунами или уничтожению всей Европы.
— Новый астероид 2014 UR116 был открыт два дня назад. Мы его поймали, когда он пролетал мимо Земли на расстоянии в сто раз меньшем, чем от Земли до Солнца (приблизительно 1,496 млн км. — «Известия»). Его размер составляет более 370 м в поперечном разрезе, что примерно в 20 раз больше челябинского метеорита, — сказал Липунов. — Мы занесем его в список больших потенциально опасных астероидов типа Апофиза.
Как пояснил профессор, все астероиды делятся на три группы: обычные астероиды, которые летают между Марсом и Юпитером, близкие астероиды, которые подлетают к земной орбите, а также потенциально опасные — те, что пересекают земную орбиту и могут столкнуться с Землей. Новый астероид относится к последней группе небесных тел.
— Существует опасность столкновения этого астероида с Землей. Падение астероида довольно опасно в зависимости от того, куда он упадет. Если он попадет в достаточно крупный водоем, к примеру в море, то вызовет сильные цунами, которые снесут прибрежные города. Если, например, попадет на атомную электростанцию, то под угрозой окажется вся Европа, — отметил Липунов. — О возможных сроках его столкновения с Землей говорить рано, потому что мы наблюдаем за ним только два дня. К тому же орбиты астероидов постоянно подвержены влиянию планет. У этого астероида орбита такая, что он проходит мимо Земли, Венеры и Марса — то есть испытывает постоянное влияние трех планет, которое поправляет его орбиту. Таким образом, сейчас можно назвать один срок, а когда астероид пролетит мимо Марса, траектория его движения может измениться. При этом с уверенностью можно сказать, что ближайшие два года столкновения не будет.
Липунов отметил, что примерная орбита астероида уже известна: он летит изнутри Солнечной системы, пролетая три планеты — Землю, Венеру и Марс. Примерно по такому же направлению летел и челябинский метеорит.
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