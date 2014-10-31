Мощнейший циклон может вызвать ЧС в Приморье

Дальневосточные спасатели распространили экстренное предупреждение о надвигающемся циклоне, под влияние которого попадут Приморье, Сахалин, Хабаровский край, Магаданская и Еврейская автономная области.

Пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС сообщила, что, по данным синоптиков, с 3 по 4 ноября в связи с прохождением сильного циклона в этих регионах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

По долинам рек, а также на побережье Татарского пролива и Охотского моря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. По прогнозам, 4-5 ноября циклон сместится на север Хабаровского края и Магаданскую область.

"В районах, попадающих под действие циклона, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера", - говорится в сообщении.

Сильные осадки могут нарушить работу объектов жизнеобеспечения населения, ЖКХ, привести к обрывам линий связи и электропередачи, вызвать сбои в работе транспорта и росту количества ДТП, в том числе на трассах федерального значения.

В соответствии с прогнозом, силы и средства главных управлений МЧС России по Приморскому и Хабаровскому краям, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областям готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Спасатели рекомендуют жителям временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов.

Главы муниципальных образований, администрации регионов, УВД оповещены о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

ZRPRESS.RU, Владивосток.