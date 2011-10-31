В Восточном военном округе более 1000 дальневосточников призваны на службу, 1300 – уволены

За первый месяц работы призывных комиссий субъектов РФ территориально входящих в границы Восточного военного округа, в министерства и ведомства, предусматривающие военную службу по призыву уже направленно более тысячи призывников, около 5,5 тысяч граждан, успешно прошли медицинские комиссии и в ближайшее время будут призваны на военную службу.

Как рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Восточного военного округа капитан 1 ранга Олег Гагкаев, практически все призванные этой осенью из регионов дислокации ВВО будут проходить службу на территории округа, причем около 80% в своих регионах.

17 человек предпочли проходить альтернативную гражданскую службу (АГС). В ближайшее время они будут отправлены к местам ее прохождения.

Вместе с призывом продолжается плановое увольнение военнослужащих «срочников», на сегодняшний день из соединений и воинских частей округа уже уволено более 1,3 тысячи военнослужащих по призыву.

Всего в ходе осенней призывной кампании военные комиссариаты Восточного военного округа планируют направить в войска более 12,5 тысяч граждан.