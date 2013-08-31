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Дальневосточники, лишившиеся жилья в результате наводнения, получат другое
Президент РФ Владимир ПУТИН дал распоряжение рассмотреть вопрос о заселении жителей Дальнего Востока, лишившихся жилья в результате паводка, в уже готовые дома.
Пострадавшим также будет выплачено по 100 тыс. рублей за потерянное имущество, не считая недвижимости.
Глава государства в самое ближайшее время подпишет указ об оказании материальной помощи пострадавшим от стихии. При этом, за основу будет взят опыт оказания помощи пострадавшим от наводнения в Крымске летом прошлого года.
"Предварительно будем исходить из того, что по 100 тыс. рублей на человека будет выплачиваться за потерянное движимое имущество. Что касается жилья, то надо посмотреть дома высокой степени готовности (построенное жилье), чтобы дать его людям", - распорядился президент.
Он также призвал глав районов в будущем не селить людей в паводкоопасные места и не разрешать вести там строительство.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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